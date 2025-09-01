Detenido en Florida por intentar asesinar a un hombre que iba con su bebé

Un violento hecho ocurrió la tarde del jueves 28 de agosto en Lauderhill, Florida, cuando un hombre armado disparó contra otro en el estacionamiento de un edificio residencial ubicado en el 7041 de Environ Boulevard.

La policía local informó que el ataque se produjo alrededor de las 4:00 p.m., cuando la víctima, que se encontraba con su hijo pequeño en un asiento para bebés, coincidió en un ascensor con el sospechoso, identificado como Taisani Da Shoniel Graham, de 26 años.

El momento del tiroteo

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos hombres descendieron juntos al nivel del garaje. Allí, Graham sacó un arma de un bolso y disparó por la espalda a la víctima.

A pesar de cargar al niño, el hombre herido consiguió correr hasta un vehículo cercano antes de colapsar. Graham lo siguió, pero en ese instante la víctima logró responder con su propia arma, lo que obligó al agresor a retirarse.

La situación se tornó aún más tensa cuando la madre del niño llegó al lugar y vio al sospechoso apuntándole con el arma, lo que la llevó a refugiarse detrás de un automóvil.

La captura y cargos

El menor resultó ileso en medio del ataque, mientras que su padre fue trasladado en helicóptero al Broward Health Medical Center, donde permanece en condición estable.

Poco después, Graham fue detenido en la misma zona por la Policía de Lauderhill. Los investigadores confirmaron que la víctima y el agresor se conocían previamente, aunque no se han revelado detalles sobre el motivo del ataque.

Graham enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado, agresión agravada con intención de cometer un delito grave y abuso infantil sin daño físico grave. Un juez le fijó una fianza de $50,000 dólares, y actualmente permanece bajo custodia en la cárcel del condado Broward.

