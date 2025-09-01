Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 1 de septiembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un lunes con cielos sin presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:26 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:19 h. En total tendremos 13 horas de sol durante este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 93 grados Fahrenheit (20 y 34 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

