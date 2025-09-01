Un bebé de 9 meses resultó gravemente herido tras ataque de un perro en Texas

Un trágico incidente conmocionó este viernes a la comunidad del noroeste del condado Harris, en Texas, luego de que un perro de familia atacara a un bebé de apenas 9 meses de edad.

El Precinto 4 informó que la emergencia ocurrió en la cuadra 6600 de Etchstone Drive, donde los agentes respondieron tras recibir un reporte de un animal agresivo dentro de una residencia.

Rescate y traslado de la víctima

Cuando los funcionarios llegaron al lugar, paramédicos del servicio de emergencias (EMS) ya estaban brindando atención inmediata al menor. Posteriormente, el bebé fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde ingresó para recibir tratamiento médico especializado.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre el estado de salud del niño ni sobre la naturaleza de las lesiones sufridas durante el ataque, reseñó Telemundo.

El futuro del animal involucrado tampoco ha sido definido. Voceros del Precinto 4 señalaron que el caso se encuentra bajo investigación y que se evaluarán los protocolos correspondientes para determinar las medidas a tomar con respecto al perro.

El constable Mark Herman pidió a la comunidad acompañar con sus pensamientos y oraciones a la familia afectada en este difícil momento.

