El tiempo de hoy en San Antonio para este martes 2 de septiembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 2 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.6 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:12 h y el atardecer será a las 19:55 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 102 grados Fahrenheit (21 y 39ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

