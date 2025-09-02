Muere adolescente en Oklahoma al manipular fuegos artificiales

La tragedia ocurrió la noche del lunes en Tulsa, Oklahoma, cuando un niño de 13 años murió tras manipular fuegos artificiales de tipo mortero.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Tulsa, el menor sostenía el tubo del artefacto con la parte superior apuntando hacia su cabeza cuando este se encendió, lo que provocó la explosión mortal.

El hecho sucedió en las inmediaciones de un complejo de apartamentos, donde un grupo de chicos se encontraba lanzando fuegos artificiales.

Intento desesperado por salvarlo

Tras la explosión, un incendio de pasto comenzó a propagarse cerca del lugar. Testigos relataron que alejaron al adolescente del fuego y llamaron al 911.

Bomberos y paramédicos llegaron de inmediato e intentaron reanimarlo, ya que el menor se encontraba en paro cardíaco. Fue trasladado a un hospital local, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades aún no han revelado el nombre de la víctima.

Llamado a la precaución

En un comunicado, la policía lamentó lo ocurrido y advirtió sobre la peligrosidad de estos artefactos: “Este es un duro recordatorio de que los fuegos artificiales pueden ser extremadamente peligrosos. Por favor, tomen todas las precauciones al manipularlos”, indicó la corporación.

El Departamento de Bomberos de Tulsa recordó que usar o poseer fuegos artificiales dentro de los límites de la ciudad es ilegal.

Sigue leyendo:

–Abuela de Oklahoma acusada de drogar y encerrar a sus nietos en una jaula

–Hispano murió arrollado por un conductor ebrio en Oklahoma

–Adolescentes arrestados por doble homicidio en plantación de marihuana en Oklahoma