Sospechoso roba $100,000 en regalos de una boda en Los Ángeles

Un sujeto irrumpió en la celebración de una boda y robó cerca de $100,000 dólares, entre dinero en efectivo, tarjetas de regalo y cheques, que los invitados habían obsequiado a los recién casados, la noche de este sábado en el condado de Los Ángeles.

El presunto robo ocurrió la noche de este sábado 30 de agosto en uno de los salones de baile del Renaissance Banquet, en 1236 de South Central Avenue, en la ciudad de Glendale.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sujeto sustrajo del salón donde se celebraba la boda una caja, en cuyo interior estaba el dinero en efectivo y documentos de valor.

“Fue una fiesta maravillosa hasta que ocurrió el incidente“, expresó el novio, George Farahat, la noche de este lunes a la cadena KTLA.

“Como es tradición en nuestra cultura, la mayoría de la gente regala dinero en efectivo o cheques a los recién casados, así que había una caja con todos los sobres, las tarjetas y el dinero de los familiares y amigos invitados”, agregó el recién casado.

De acuerdo con Farahat, el hurto ocurrió aproximadamente a las 12:30 a.m., mientras se desarrollaba la fiesta después de la ceremonia religiosa que tuvo lugar en una iglesia del centro de Los Ángeles.

Las imágenes de vigilancia muestran al individuo, que había pasado inadvertido para la seguridad del lugar, mientras merodeaba en el pasillo y se apoderó de la caja antes de salir apresuradamente por una de las puertas laterales del salón de banquetes.

Antes de huir, el sujeto sospechoso de cometer el robo fue captado mientras caminaba por lo que parece ser el vestíbulo del salón de fiestas mientras sostiene su teléfono celular, como si estuviera en una llamada.

Posteriormente, el sujeto fue grabado también cuando se dirigía al salón de baile, donde los recién casados y sus familiares celebraban la boda.

Después de ingresar al salón, el sospechoso parece pedir una bebida y se dirige a un lado del salón, antes de desplazarse entre las mesas casi vacías mientras los invitados se encontraban en la pista de baile.

En un momento, las cámaras captaron al sospechoso cuando se acercó a una zona alejada de la pista, donde se inclinó para recoger la caja y se apresuró para salir del salón de banquetes.

Los recién casados dijeron que las cámaras de seguridad en el exterior del edificio grabaron cuando el individuo huyó en un automóvil Mercedes-Benz negro.

Una de las amigas de la novia fue quien se dio cuenta y de inmediato avisó a la pareja que un hombre había huido con la caja de regalos en su poder.

“En ese momento, la música paró. Todos estaban al tanto de la situación. Es un día tan memorable y feliz, y te lo estás pasando genial. No piensas en estas cosas. Es lo último que podría pasar por la mente de alguien“, dijo la novia, Nadeen Farahat.

La pareja mencionó a la cadena KTLA que, después del robo, se comunicaron con muchos de sus invitados, por lo que pudieron deducir que el monto del robo podría estar entre $80,000 y $100,000 dólares.

Incluso, los recién casados mencionaron que hicieron un pago extra para tener elementos de seguridad durante la fiesta, y que desde entonces también han presentado una denuncia ante el Departamento de Policía de Glendale.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Glendale dijo este martes que se está investigando el robo de la caja de regalos en el salón de banquetes y ofreció una descripción del ladrón.

“El sospechoso es descrito como un hombre, de aproximadamente 40 años, de ascendencia de Medio Oriente o blanca, con cabeza calva y complexión mediana”, dijeron las autoridades.

Si alguna persona tiene información relacionada con este robo, puede comunicarse al Departamento de Policía de Glendale al 818-548-3127.

