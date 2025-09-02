Vecinos toman escobas en Boyle Heights frustrados con autoridades municipales

Cansados de vivir en la suciedad y de la falta de atención por parte de las autoridades, los vecinos de los alrededores del Parque Hollenbeck del barrio de Boyle Heights en Los Ángeles tomaron las escobas y se pusieron a limpiar ellos mismos.

“Entendemos que Ysabel Jurado es nueva en el Concejo y que el distrito 14 es muy grande, pero tienen varios meses que asumieron el cargo, y no están haciendo nada para tener nuestros barrios limpios”, dijo Araceli Cauich, quien vive a pocas cuadras del Parque Hollenbeck, y está cansada de toparse con oídos sordos en las oficinas de Jurado.

“El equipo con el que trabaja la nueva concejal son puros jóvenes, que no tienen la capacitación ni la experiencia; y la realidad es que no están haciendo el trabajo. Aquí no importa quien entra y sale como concejal, lo que queremos es que nuestros servicios de limpieza y recolección de basura funcionen”, dijo Araceli, quien desde hace siete años vive en Boyle Heights.

“Nos juntamos unos 25 vecinos a limpiar; hasta las personas indigentes que viven debajo del puente del Parque Hollenbeck se sumaron”, dijo Araceli.

“La gente de la alcaldesa Karen Bass nos mandó botellas de agua, y aún estamos esperando los taquitos que nos iba a enviar la concejal Jurado”.

Los vecinos no quieren que el Parque Hollenbeck y sus alrededores se convierta en otro Parque MacArthur. Crédito: Raúl Claros | Cortesía

Araceli junto con otros vecinos hicieron un llamado a la concejal Jurado a dejar a un lado el pasado electoral, y ayudar a todos los vecinos por parejo.

“Yo tengo un niño especial que atender, y no puede ser que yo esté poniendo de mi dinero para comprar las bolsas de basura. El 4 de agosto hicimos un evento el National Night Out en las calles Chicago y Primera, y hasta alrededor de las oficinas de la concejal estaba sucio”.

Dijo que necesitan respuesta y apoyo para tener barrios limpios en el Distrito 14.

“Todo el progreso que habíamos ganado, lo tiremos a la basura con esta nueva concejal. Queremos soluciones y que se asignen recursos para la limpieza”.

Raúl Claros de la organización California Rising dijo que él se sumó a los esfuerzos de limpieza porque quiere evitar que el Parque Hollenbeck se convierta en otro Parque MacArthur.

“El MacArthur es el SkidRow West, y si no hacemos algo, el Parque Hollenbeck va a ser otro MacArthur Park donde ayer encontraron el cuerpo de un hombre en el lago”.

Dijo que están pidiendo al gobernador Gavin Newsom que suelte el dinero de la proposición 36 destinados a la limpieza de parques y espacios verdes.

“No queremos que el presidente Trump use de pretexto el mal estado de nuestros parques para mandarnos tropas federales como ya lo está haciendo en Washington D.C.”.

Observó que el Distrito 14 se ha ido para atrás en cuanto a servicios tan elementales como la limpieza de calles.

“Es un problema no solo de Boyle Heights sino todos los barrios donde tenemos concejales que no están poniendo atención a las necesidades básicas. Necesitamos que se comprometan”, dijo Claros quien vive en el distrito 1 representado por la concejal Eunisses Hernández.

“En el Distrito 1, creamos la CD1 Coalition que desplegó Safe & Clean Streets LA hace casi dos años cuando nos dimos cuenta que Eunisses Hernández no iba encargarse de nuestra seguridad y salud públicas”, agregó.

La Opinión ha solicitado un comentario a la oficina de la concejal Jurado.

Frustración generalizada

La frustración con las autoridades municipales no es solo en los distrito 1 y 14 de la ciudad de Los Ángeles.

En Canoga Park, un grupo de jubilados entre los 60 y 70 años, vestidos con chalecos amarillo fosforecentes se juntan para recolectar basura de manera voluntarias en una milla de la Sherman Way.

Forman parte de Volunteers Cleaning Communities, uno de los grupos más grandes de limpieza de Los Ángeles, que durante seis días de la semana recorren las calles del oeste del Valle de San Fernando. También se han formado grupos similares en East Valley, Brentwood y Santa Mónica.

Forman una membresía de 250 voluntarios retirados de sus empleos, quienes al terminar de limpiar se reúnen en una cafetería a convivir y a disfrutar de la amistad.

“Nos hace sentir bien. Es visiblemente diferente y es una gratificación instantánea”, dijo Jill Mather, presidente de VCC.