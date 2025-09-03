El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este miércoles 3 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este miércoles 3 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noroeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1012.9 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:12 h y el crepúsculo será a las 19:54 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 73 y los 102 grados Fahrenheit (23 y 39 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

