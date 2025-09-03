Houston: el tiempo para hoy miércoles 3 de septiembre

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 3 de septiembre llegará con cielos sin presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 95 grados Fahrenheit (35ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 1 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:00 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 19:42 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

