La DEA realizó megaoperativo contra el Cártel de Sinaloa y detuvo a más de 50 personas

La Administración para el Control de Drogas (DEA) se centró en el Cártel de Sinaloa y realizó 51 arrestos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental.

Todos los detenidos enfrentan una amplia gama de cargos penales relacionados con el narcotráfico.

Además de los arrestos, los agentes de la DEA y sus aliados policiales incautaron 133 armas de fuego, 9,000 pastillas falsificadas y más de $78,000 dólares en efectivo.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional en todo Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo Jim Scott, jefe de la División de Campo de Louisville de la DEA.

“Esta operación demuestra que los tentáculos del Cártel de Sinaloa se extienden a lo largo y ancho; ninguna comunidad, grande o pequeña, urbana o rural, se salva”, añadió

El Cártel de Sinaloa es uno de los cárteles de drogas más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas, como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, a Estados Unidos, indicó la DEA en un comunicado.

Como uno de los cárteles más poderosos, el Cártel de Sinaloa utiliza la violencia para intimidar a civiles, funcionarios gubernamentales y periodistas, añade el documento.

Además, el Cártel de Sinaloa participa en muchos otros delitos, como lavado de dinero, extorsión, robo de petróleo y recursos naturales, tráfico de armas, tráfico de personas, prostitución y comercio ilegal de vida silvestre.

