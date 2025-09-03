window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

La DEA realizó megaoperativo contra el Cártel de Sinaloa y detuvo a más de 50 personas

Tras una serie de operativos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental, la DEA arrestó a 51 aliados del Cártel de Sinaloa e incautó 133 armas y dinero

Todos los detenidos enfrentan una amplia gama de cargos penales relacionados con el narcotráfico. Crédito: David Goldman | AP

Por  La Opinión

La Administración para el Control de Drogas (DEA) se centró en el Cártel de Sinaloa y realizó 51 arrestos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental.

Todos los detenidos enfrentan una amplia gama de cargos penales relacionados con el narcotráfico.

Además de los arrestos, los agentes de la DEA y sus aliados policiales incautaron 133 armas de fuego, 9,000 pastillas falsificadas y más de $78,000 dólares en efectivo.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional en todo Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo Jim Scott, jefe de la División de Campo de Louisville de la DEA.

“Esta operación demuestra que los tentáculos del Cártel de Sinaloa se extienden a lo largo y ancho; ninguna comunidad, grande o pequeña, urbana o rural, se salva”, añadió

El Cártel de Sinaloa es uno de los cárteles de drogas más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas, como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, a Estados Unidos, indicó la DEA en un comunicado.

Como uno de los cárteles más poderosos, el Cártel de Sinaloa utiliza la violencia para intimidar a civiles, funcionarios gubernamentales y periodistas, añade el documento.

Además, el Cártel de Sinaloa participa en muchos otros delitos, como lavado de dinero, extorsión, robo de petróleo y recursos naturales, tráfico de armas, tráfico de personas, prostitución y comercio ilegal de vida silvestre.

