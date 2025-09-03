La DEA realizó megaoperativo contra el Cártel de Sinaloa y detuvo a más de 50 personas
Tras una serie de operativos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental, la DEA arrestó a 51 aliados del Cártel de Sinaloa e incautó 133 armas y dinero
La Administración para el Control de Drogas (DEA) se centró en el Cártel de Sinaloa y realizó 51 arrestos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental.
Todos los detenidos enfrentan una amplia gama de cargos penales relacionados con el narcotráfico.
Además de los arrestos, los agentes de la DEA y sus aliados policiales incautaron 133 armas de fuego, 9,000 pastillas falsificadas y más de $78,000 dólares en efectivo.
“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional en todo Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo Jim Scott, jefe de la División de Campo de Louisville de la DEA.
“Esta operación demuestra que los tentáculos del Cártel de Sinaloa se extienden a lo largo y ancho; ninguna comunidad, grande o pequeña, urbana o rural, se salva”, añadió
El Cártel de Sinaloa es uno de los cárteles de drogas más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas, como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, a Estados Unidos, indicó la DEA en un comunicado.
Como uno de los cárteles más poderosos, el Cártel de Sinaloa utiliza la violencia para intimidar a civiles, funcionarios gubernamentales y periodistas, añade el documento.
Además, el Cártel de Sinaloa participa en muchos otros delitos, como lavado de dinero, extorsión, robo de petróleo y recursos naturales, tráfico de armas, tráfico de personas, prostitución y comercio ilegal de vida silvestre.
