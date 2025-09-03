Llega el coupé eléctrico más poético de Rolls-Royce

Hablar de Rolls-Royce siempre ha sido sinónimo de elegancia, exclusividad y sofisticación. Sin embargo, con la llegada del Spectre Inspired by Primavera, la marca británica va más allá: convierte un automóvil en una interpretación artística de la naturaleza.

Esta edición limitada no se centra únicamente en ser un medio de transporte, sino en transmitir la sensación efímera de la primavera en cada trazo de su diseño.

Lo que distingue al Spectre Primavera no es solo su motor eléctrico ni su avanzada ingeniería, sino la narrativa que lo acompaña. Rolls-Royce ha buscado capturar un instante de la naturaleza y traducirlo en metal, madera, cuero y luz. De esa forma, un automóvil que ya era un símbolo de innovación tecnológica se transforma en una obra de arte en movimiento.

Diseño exterior: una escultura sobre ruedas

Cada vehículo de esta colección limitada luce una línea artesanal pintada a mano, conocida como coachline. Esta no es una simple decoración: a lo largo de la carrocería aparecen delicados motivos que evocan ramas de cerezo en flor, uno de los símbolos más universales de la primavera y del renacer.

Las llantas, de 23 pulgadas, fueron diseñadas exclusivamente para esta edición. Sus centros y cálipers de freno retoman los tonos de la carrocería para lograr una armonía visual impecable.

La marca ofrece tres combinaciones de color que llevan la exclusividad a un nivel superior:

Evanescent: mezcla de Crystal sobre Arctic White con detalles turquesa.

Reverie: tono Duck Egg Blue con contrastes en amarillo Forge.

Blossom: vibrante Velvet Orchid Metallic con acentos en rosa Peony y amarillo Forge.

Cada una busca expresar distintas facetas de la primavera: serenidad, frescura o vitalidad, convirtiendo cada Spectre en un ejemplar único.

El Rolls-Royce Spectre Primavera. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

Un interior que cuenta historias

El habitáculo del Spectre Primavera es una oda a la artesanía contemporánea. Los asientos se visten con combinaciones de cuero en dos tonos, que varían según la versión, mezclando gamas como Grace White, Turchese, Charles Blue y Peony Pink. El contraste en las costuras refuerza la idea de que en cada detalle hay una intención estética precisa.

El tablero está coronado por un panel de madera Blackwood con un grabado láser de ramas de cerezo. El trabajo no es sencillo: se emplean 37 densidades diferentes para dar vida a un patrón delicado y realista. El resultado es un acabado que se siente natural y, al mismo tiempo, sofisticado.

Otros elementos, como los reposacabezas bordados con flores de cerezo o las placas iluminadas en los umbrales, refuerzan el concepto primaveral y lo trasladan a cada interacción del conductor y los pasajeros con el vehículo.

La magia de la luz

Uno de los sellos más recordados de Rolls-Royce en los últimos años ha sido la utilización de la luz como elemento decorativo. En el Spectre Primavera esta idea alcanza una nueva dimensión.

Las Starlight Doors incorporan 4,796 diminutos puntos de luz LED que reproducen el Triángulo de Primavera, formado por las constelaciones de Boötes, Leo y Virgo. A esto se suma una fascia iluminada con más de 5,500 luces y el inconfundible Starlight Headliner, el techo estrellado que ha marcado la identidad contemporánea de la marca.

El resultado es una cabina que no solo transmite lujo, sino que envuelve a los ocupantes en una experiencia sensorial, cercana a contemplar el cielo en una noche despejada de primavera.

Potencia y serenidad en un solo auto

Aunque el enfoque de la edición Primavera se centra en lo artístico, la esencia técnica del Spectre se mantiene intacta. Se trata del primer Rolls-Royce totalmente eléctrico, un coupé que combina poder y suavidad de conducción.

Está equipado con un sistema de doble motor capaz de generar 577 caballos de fuerza y 664 lb-ft de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3.7 segundos, según pruebas independientes publicadas por Car and Driver.

Su batería de 102 kWh ofrece hasta 291 millas de autonomía con llantas de 22 pulgadas. En esta edición, que utiliza llantas de 23 pulgadas, la cifra se ajusta a 266 millas.

La suspensión adaptativa y los materiales de insonorización cumplen con una máxima que la marca repite desde hace años: “el silencio es el lujo”. De esa forma, la experiencia de conducción combina potencia inmediata con una serenidad absoluta.

Exclusividad y precio estimado

La colección Spectre Primavera estará disponible para pedidos hasta principios de 2026, con las primeras entregas previstas antes de la primavera de ese año. Rolls-Royce no ha revelado el precio oficial, aunque se sabe que el Spectre estándar inicia en $397,750 dólares.

Por lo tanto, esta edición especial, con su nivel de personalización y exclusividad, se ubicará muy por encima de esa cifra.

Más que una compra, se trata de una inversión en arte rodante, en la que cada unidad es distinta y diseñada a medida para su propietario gracias al programa Bespoke de Rolls-Royce.

