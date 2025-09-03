Descarrilamiento de histórico funicular en Lisboa deja al menos 15 personas muertas

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas este miércoles luego de que el emblemático ascensor de la Gloria de Lisboa descarrilara y se estrellara contra un edificio.

Según informaron los servicios de emergencia de la capital portuguesa, 5 de los heridos se encontraban en estado grave. Los trece restantes, incluido un niño, sufrieron heridas leves.

Este funicular con capacidad para 43 pasajeros conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y es un medio de transporte muy popular entre los turistas.

Videos difundidos en redes sociales muestran el funicular amarillo volcado y casi completamente destruido. En las imágenes se ve a personas huyendo del lugar mientras una nube de humo cubre el área.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su “solidaridad y pesar con las familias afectadas por esta tragedia”, según un comunicado oficial.

EPA: El funicular con capacidad para 43 pasajeros conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto.

Se desconocen aún las causas del accidente

Hasta el momento no está claro cuántas personas se encontraban a bordo en el momento del accidente, que tuvo lugar alrededor de las 18:05 (hora local) del miércoles.

Tampoco se ha confirmado si entre las víctimas mortales hay ciudadanos portugueses o extranjeros.

Según el diario local Observador, el accidente se habría producido luego de que un cable se soltara a lo largo de la vía, provocando que el funicular perdiera el control y chocara contra un edificio cercano, aunque las autoridades dijeron que es demasiado pronto como para determinar las causas de la tragedia.

El sitio web de Protección Civil de Portugal informó que en la zona se encuentran desplegados 62 efectivos de emergencia y 22 vehículos.

El ascensor de la Gloria, inaugurado en 1885 y electrificado tres décadas después, es uno de los íconos turísticos más reconocidos de Lisboa.

Los tranvías amarillos son una parte esencial del sistema de transporte en esta ciudad de empinadas colinas, recorriendo calles adoquinadas y angostas.

Este funicular en particular conecta, en un trayecto de apenas tres minutos, la plaza de los Restauradores Barrio Alto, una zona pintoresca de calles empedradas.

Aunque es utilizado por residentes, también es una atracción muy popular entre turistas, especialmente en esta época del año, cuando la capital portuguesa recibe gran afluencia de visitantes.

BBC:

