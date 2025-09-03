Starbucks presenta sus innovadores lattes y espumas frías

La cadena de cafeterías más grande de Estados Unidos, Starbucks anunció recientemente la presentación de sus nuevos lattes y espumas frías con el objetivo de seguir atrayendo más clientes mientras moderniza su menú.

La compañía con sede principal en Seattle, Washington la cual ofrece amplia gama de café, tés y otras bebidas además de alimentos, se está uniendo con este cambio a la iniciativa de incluir proteína ya que en su nuevo menú será uno de los ingredientes principales.

Según Tressie Lieberman, directora global de marca de Starbucks la cadena espera que las nuevas bebidas resuenen entre sus clientes, los cuales a partir del próximo 29 de septiembre podrán disfrutar de espumas frías y lattes con hasta 15 gramos de proteína.

Los nuevos ajustes llegan en un momento donde la cadena busca mejorar su imagen ante los clientes tras la caída de sus ventas en los últimos meses y en medio también de cambios en los consumidores.

De acuerdo con Innova Market Insights, empresa global de inteligencia de mercado, entre los años 2020 y 2024, el consumo de bebidas con proteínas ha aumentado un 122% ganando popularidad entre los consumidores estadounidenses quienes buscan opciones más saludables.

Finalmente, para este otoño también se espera la presentación de las bebidas y espumas frías con proteína de calabaza y nuez que son propias de la temporada y favoritas entre los clientes de Starbucks.

Sigue leyendo: