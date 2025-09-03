Vuelta a España 2025: Caos, detenidos, agentes lesionados y la etapa sin ganador en Bilbao

Una protesta de un grupo de manifestantes en contra la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech ha obligado a detener este miércoles durante unos minutos la salida en Bilbao de la duodécima etapa de la Vuelta a España 2025, que la organización ha acortado en tres kilómetros para evitar posibles incidentes en la meta, motivo por el que no habrá ganador de etapa.

Por motivos de seguridad los tiempos para la clasificación general en la undécima etapa de la Vuelta con salida y meta en Bilbao se tomaron a 3 kilómetros, por lo que no hubo ganador de etapa.



El líder danés Jonas Vingegaard (Visma) y el británico Tom Pidcock (Q36.5) pasaron juntos la toma de tiempos oficial con unos segundos de ventaja sobre un grupo donde estaban Joao Almeida, Jorgenson, Hindley y Felix Gall.



Jonas Vingegaard aumenta su ventaja como líder de la Vuelta a falta de tiempos oficiales.



Este jueves la duodécima etapa llevará al pelotón de Laredo a Los Corrales de Buelna a través de 144,9 km.

Poco después de que arrancara desde las inmediaciones del campo de San Mamés, el pelotón se detuvo durante unos minutos por la protesta en la vía de un grupo de manifestantes, que posteriormente se retiraron para permitir la continuación de la prueba.



Por motivos de seguridad, la organización ha decidido acortar en tres kilómetros el punto de medición de tiempo de la meta, que estaba prevista en Bilbao, y que no haya ganador de etapa.

Las protestas contra el equipo israelí y la situación que vive la población palestina en Gaza comenzaron cuando la carrera, que comenzó en Italia, llegó a España. Fue concretamente con motivo de la contrarreloj por equipos de Figueres del 28 de agosto, donde un grupo propalestino irrumpió en la calzada y obligó a detenerse durante unos segundos al conjunto israelí.

El acto de los manifestantes pro Palestina contra Israel que generó la finalización de la etapa 11 de la Vuelta a España 🇪🇸. Entendible porque los ciclistas estaban en peligro pero cómo lo evitarán la próximas etapas.pic.twitter.com/UBiyEFOVAV — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 3, 2025



El pasado martes, al paso por la localidad navarra de Lumbier, varias personas trataron de parar el pelotón, aunque finalmente no lo consiguieron. Y durante varias etapas se han visto innumerables banderas palestinas y pintadas en la carretera a lo largo del recorrido.

3 detenidos, 5 identificados y 4 agentes lesionados

Los incidentes en la etapa de la Vuelta a España en Bilbao por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron este miércoles con tres detenidos, cinco personas identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.



El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, relató, en declaraciones a los periodistas en Bilbao, que el primer incidente ocurrió durante la salida neutralizada, en la subida a Enekuri, “cuando un grupo de personas ha parado la marcha neutralizada”.



Después la Ertzaintza tuvo que retirar dos fardos de paja en el alto de Morga y en la primera subida al Vivero quitó una pancarta que podía afectar a la seguridad de los ciclistas.



“En el primer paso del pelotón por la Gran Vía de Bilbao -donde estaba instalada la meta de la undécima etapa- ha habido grupos de personas que han reventado las vallas de protección y han irrumpido” en la calzada, detalló.



Zupiria explicó que, tras ese último incidente, la organización de la Vuelta decidió cancelar el final de la etapa en la Gran Vía por estimar que no se cumplían las condiciones de seguridad al tener que situarse los agentes frente a las vallas para evitar su derribo e invasión de la calzada.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Mexicano Isaac del Toro está confirmado para participar en la Clàssica Terres de l’Ebre

– El ciclista mexicano Isaac del Toro se corona en la Vuelta a Austria y es el segundo latino en ganarla

– Isaac del Toro termina el Giro de Italia en segundo lugar; Simon Yates se lleva la gloria