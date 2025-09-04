Avión en que volaba el presidente español Pedro Sánchez sufre avería y lo hace regresar a Madrid

El avión oficial en el que viajaba el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania ha sufrido una avería a mitad de camino que lo ha obligado a regresar a Madrid.

Sánchez regresó este miércoles de Londres a Madrid tras la reunión que mantuvo con Starmer y a cuyo término ambos firmaron un acuerdo que refuerza la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

A las 10:30 horas (hora local) de este jueves estaba previsto el inicio en la capital francesa de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, y el Falcon en el que se desplazaba a ella el presidente del Gobierno junto al resto de su delegación despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) poco antes de las 8:30 horas.

Ya en el aire es cuando se detectó la avería que le ha obligado a regresar y aterrizar de nuevo en Torrejón una hora después del despegue.

La Coalición de Voluntarios agrupa a 35 países y el encuentro ya estaba previsto que tuviera un formato híbrido, con líderes en persona (entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski) y otros que participarán telemáticamente.

El objetivo es analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz.

Sigue leyendo:

· Pedro Sánchez responde a amenazas de Trump sobre el gasto militar de España para la OTAN

· Trump presume paz en Medio Oriente, pero enfrenta desafíos en Congreso por atacar a Irán

· Israel asegura que ya no atacará a Irán tras conversación entre Trump y Netanyahu