Chinches besuconas transmiten el mal de Chagas en el sur de California

El mal o enfermedad de Chagas, una infección parasitaria transmitida por las chinches, ha sido detectada en el sur de California, generando alarma entre expertos y residentes. Las chinches besuconas o picudas están presentes en áreas boscosas como el Parque Griffith y son responsables de la enfermedad.

La infección puede propagarse de varias maneras, pero principalmente a través de chinches, puede causar problemas crónicos e incluso la muerte.

Por un ataque cardíaco o un derrame cerebral puede ser que usted se entere de que tiene esta infección parasitaria bastante rara, que a menudo no se diagnostica ni se trata.

Transmisión de la enfermedad

Los expertos advierten que la enfermedad puede propagarse principalmente a través de picaduras de chinches, pero también a través de transfusiones de sangre y donaciones de órganos. A pesar de su rareza, el condado de Los Ángeles está implementando pruebas para detectar la enfermedad y monitorear su prevalencia.

Las mujeres embarazadas también pueden transmitir la enfermedad de Chagas a su feto, igual que a través de donaciones de órganos y transfusiones de sangre. Debido a esto, se han implementado más protocolos de pruebas para la donación de sangre y órganos. Incluso, las mascotas pueden contraerla si sufren una picadura o si ingieren un virus infectado, y a la vez transmitirla.

Con aproximadamente 300,000 infecciones estimadas en el país, se calcula que un tercio de estos casos se concentran en California. Las infecciones pueden permanecer latentes durante años, con síntomas que pueden llevar a complicaciones severas como infartos o accidentes cerebrovasculares.

“Muchas personas se infectan cuando son niños pequeños, muy jóvenes, y la enfermedad puede permanecer latente durante 30, 40 o 50 años, y luego manifestarse como problemas cardíacos prematuros”, explicó el Dr. Suman Radhakrishna, especialista en enfermedades infecciosas del Dignity Health California Hospital.

Síntomas iniciales del Chagas

Los síntomas iniciales de la enfermedad de Chagas, que suelen presentarse durante la fase aguda, pueden ser leves o incluso no manifestarse en la mayoría de los casos. Sin embargo, los síntomas que deberían alertar a una persona incluyen hinchazón en el sitio de la infección (chagoma), fiebre, fatiga, erupciones cutáneas, dolores en el cuerpo, hinchazón de los párpados (signo de Romaña), dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas, diarrea o vómitos, ganglios linfáticos inflamados, y agrandamiento del hígado o bazo. También pueden presentarse dificultad para respirar, dolor en músculos, abdomen o pecho.

Estos síntomas pueden durar varias semanas y muchas veces desaparecen sin tratamiento, pero la infección puede progresar a una fase crónica con complicaciones más graves si no se atiende.

Estos signos son importantes para identificar la enfermedad en fase temprana y buscar atención médica oportunamente.

Prevención y tratamiento

La concientización es clave para la prevención de la enfermedad de Chagas. Aunque el uso de repelentes de insectos puede ayudar, los expertos recomiendan mayor enfoque en la educación sobre los riesgos y señales de alarmas de la enfermedad.

El Dr. Radhakrishna reafirma que el tratamiento temprano con medicamentos antiparasitarios puede prevenir complicaciones serias. Por lo tanto, es fundamental la detección temprana y el manejo adecuado de la enfermedad.

Pese a los riesgos, la práctica de actividades al aire libre, como el senderismo, sigue siendo segura si se toman las precauciones adecuadas. La clave es mantener la alerta y educar a la población sobre esta infección potencialmente mortal.

