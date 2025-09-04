La familia del fugitivo nazi entrega a las autoridades en Argentina el cuadro robado hace 80 años

Un cuadro que fue robado hace décadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ha sido recuperado en Argentina, según informaron las autoridades.

“Retrato de una dama”, del maestro italiano Giuseppe Ghislandi, se encontraba desaparecido desde hace más de 80 años, pero el mes pasado reapareció en el sitio web de una agencia inmobiliaria, en una foto que lo exhibía colgado en una casa que había pertenecido a la hija de un fugitivo nazi.

El difunto padre de Patricia Kadgien, Friedrich Kadgien, fue un importante asesor de Hermann Göring, segundo al mando de Adolf Hitler en el Tercer Reich alemán, quien saqueó miles de obras en toda Europa.

Los fiscales argentinos informaron que la obra de arte fue devuelta por el abogado de Kadgien, quien estaba bajo arresto domiciliario junto a su esposo luego de que la justicia no logró hallar la pintura tras un allanamiento de su propiedad.

La pareja estaba siendo investigada por obstruir la localización de la pintura, según explicó un funcionario judicial citado por medios locales.

Kadgien y su marido, Juan Carlos Cortegoso, debían presentarse en tribunales este jueves, donde probablemente serían acusados ​​de “encubrimiento de robo en el contexto de genocidio”, agregó el funcionario.

Ariel Bassano, un experto en arte que trabajó en el caso, le dijo a la prensa que la obra estaba “en buenas condiciones teniendo en cuenta su antigüedad, ya que data de 1710”.

Lo valoró en “alrededor de 50.000 dólares”, según el diario local La Capital de Mar del Plata.

Otras obras halladas

Kadgien y Cortegoso insisten en que son los legítimos dueños de la obra de arte que heredaron, según el diario argentino La Nación.

El abogado de Kadgien, Carlos Murias, le dijo al periódico local La Capital que la pareja cooperaría con las autoridades.

Durante la búsqueda del cuadro se registraron otras cuatro propiedades de la familia, indicó la fiscalía.

Las autoridades hallaron en la casa de la hermana de Kadgien dos pinturas y una serie de dibujos y grabados del siglo XIX, informó La Capital.

Los artículos serán analizados para determinar si también fueron robados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

STR/EPA/Shutterstock: El cuadro del artista italiano Giuseppe Ghislandi tras ser recuperado en Argentina.

Más de 1.100 obras de Goudstikker saqueadas

La pintura “Retrato de una dama” se encuentra entre los cientos de objetos saqueados al comerciante de arte Jacques Goudstikker, un judío neerlandés que ayudó a otros judíos a escapar durante la guerra.

Goudstikker murió en un accidente en un barco mientras escapaba de Países Bajos y está enterrado en Inglaterra.

Después de su muerte, más de 1.100 obras de la colección de Goudstikker fueron adquiridas en una venta forzada por líderes nazis, entre ellos el mariscal del Reich, Hermann Göring.

“Retrato de una dama” está incluida en una base de datos de obras de arte robadas por los nazis.

Peter Schouten, del periódico holandés Algemeen Dagblad (AD), quien publicó la noticia inicial sobre la reaparición de la obra de arte en Argentina, dijo que había evidencia de que “la pintura fue retirada poco después o después de que aparecieran los informes en los medios”.

Algunas de las obras propiedad de Goudstikker fueron recuperadas en Alemania después de la guerra y expuestas en Ámsterdam como parte de la colección nacional holandesa.

Su única heredera sobreviviente, su nuera Marei von Saher, dijo que su familia “tiene como objetivo recuperar cada una de las obras de arte robadas de la colección de Jacques y restaurar su legado”.

Según AD, en 2006 Von Saher tomó posesión de 202 piezas.

