Marco Rubio llega a Ecuador en busca de acuerdos en seguridad y migración con el presidente Noboa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó ayer miércoles en Quito para iniciar una visita oficial a Ecuador, destinada a reunirse con el presidente Daniel Noboa y tratar temas de cooperación, seguridad y migraciones.

Rubio, que viene de reunirse en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las 09:00 hora local (14:00 GMT) en el Palacio de Carondelet, la sede presidencial.

Decenas de vehículos diplomáticos y policiales esperaban su llegada en las inmediaciones del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito.

La visita se produce en un contexto de sintonía entre ambos países, con el Gobierno del presidente Daniel Noboa posicionado como uno de los principales socios en Latinoamérica para la administración de Donald Trump.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, declaró en una entrevista a un medio local que, con esta visita, esperaban nuevos acuerdos en materia de seguridad para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Estados Unidos es el principal respaldo internacional en la “guerra” contra la actividad de las bandas criminales lanzada hace año y medio por Noboa, mientras que el país norteamericano sigue como principal socio comercial de Ecuador, pese a no contar con un tratado de libre comercio y el crecimiento del comercio con China.

Rubio, que también se reunirá con algunos miembros del gabinete de Noboa, visitó por primera vez Ecuador en 2023 durante el Gobierno de Guillermo Lasso, entonces en calidad de senador.

Sigue leyendo:

• Departamento de Estado designa a cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

• Fuerza Armada de Venezuela llama “locuaz” a Rubio y expresa respaldo a Maduro

• Líderes del cártel de Sinaloa son acusados ​​por primera vez de narcoterrorismo.