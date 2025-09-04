Miles de niños han quedado discapacitados en los casi dos años de guerra en Gaza

De acuerdo a datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), al menos 21,000 de los 40,500 niños gazatíes que han sufrido nuevas lesiones como resultado de los bombardeos y otras agresiones militares en ese territorio palestino tienen ahora algún tipo de discapacidad.

Un grupo de expertos presentó a la prensa su informe sobre la situación de esas personas en los territorios palestinos ocupados, entre sus hallazgos, el Comité reportó que al menos 21,000 niños gazatíes han quedado discapacitados desde que comenzaron los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes en Gaza el 7 de octubre de 2023.

“Unos 40,500 niños han sufrido nuevas lesiones relacionadas con la guerra en los casi dos años transcurridos desde su inicio, y más de la mitad de ellos han quedado discapacitados”, detalló el Comité.

Los expertos citaron los datos UNICEF, que hasta hace un año cifraban en más de mil a los niños con amputaciones. “Esto significa que, si se aplica este promedio y con el aumento de las operaciones militares, el número será, sin duda, mayor, e incluso podría duplicarse”, apuntó Muhannad Salah Al-Azzeh, integrante del Comité.

Al-Azzeh agregó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre 480,000 y 485,000 personas tienen problemas de salud mental o discapacidad psicosocial, y que la gran mayoría de ellas son niños.

Además, las continuas órdenes israelíes de evacuación en la Franja de Gaza obligan a las personas con discapacidad a huir en condiciones inseguras e indignas, como arrastrarse por la arena o el barro sin asistencia para la movilidad, señaló el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los expertos destacaron la falta de servicios especializados y esenciales, equipo médico y dispositivos de asistencia, subrayando que estas carencias provocaron la muerte de niños y personas mayores con discapacidad.

Además, citaron con alarma las víctimas fatales causadas por la hambruna, la desnutrición aguda y la falta de acceso al agua en Gaza.

Sigue leyendo:

· La condena que generan las imágenes en las que se ve a los rehenes israelíes en poder de Hamás

· Acusan a las fuerzas israelíes de matar en dos días a 105 palestinos que buscaban comida

· Trump evade considerar genocidio en Gaza, pero califica como “terrible” lo que se vive