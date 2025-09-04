Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 4 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente señaló que este jueves Piscis seguirá bajo la energía del As de Oros, un arcano que impulsa el progreso laboral y la estabilidad económica. El día se presenta favorable para cerrar acuerdos, resolver trámites financieros y ordenar proyectos pendientes.

En el terreno personal, Mhoni advirtió que podrían surgir viajes inesperados o encuentros con personas que traerán oportunidades significativas. También recomendó prestar atención a documentos legales relacionados con propiedades o herencias, ya que este será un momento propicio para regularizar papeles.

Piscis

En la salud, la astróloga aconseja cuidar el sistema hormonal y reproductivo. Recomienda realizar chequeos médicos preventivos y no postergar tratamientos. Además, la invocación al Arcángel Metatrón servirá como escudo contra energías negativas o influencias externas que puedan generar tensión.

En lo sentimental, la compatibilidad será mayor con Escorpión y Capricornio, con posibilidades de encuentros importantes. Una persona cercana en el trabajo podría mostrar interés amoroso, aunque lo ideal es reflexionar antes de dar un paso hacia un compromiso.

En el aspecto económico, Mhoni indicó que septiembre seguirá marcando abundancia y crecimiento intelectual. Piscis tendrá la oportunidad de iniciar estudios, invertir en un proyecto o avanzar en planes de largo plazo. El consejo es evitar prestar dinero para no generar tensiones por envidia.

El día también traerá momentos familiares y actividades sociales. La recomendación es enfocarse en el amor propio, mantener el ánimo positivo y avanzar con firmeza en los objetivos trazados, dejando atrás lo que ya no corresponde al presente.