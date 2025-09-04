Teo debuta con ‘Rompecabezas’, un EP moderno y romántico

Para Teo, la originalidad completa no existe. “Somos producto de lo que nos criamos escuchando, de los sonidos que nos influenciaron, de los que nos tocaron el alma”, dice.

El comentario viene al caso porque este chico acaba de estrenar un EP de siete cortes que incluyen mucho del universo musical del que se ha empapado, desde el reguetón con el que creció su generación, hasta el rock estadounidense.

“Yo nací en Miami, pero me crié en Colombia, y tengo mucho de ambas culturas”, dijo. “Soy bilingüe y crecí oyendo mucha música de Estados Unidos, aparte de la música latina y la urbana”.

Encima, tiene la influencia de su propia madre, la cantante de música pop Fanny Lu, famosa por haber popularizado el tropipop, una combinación de pop con tropical. Este aspecto de su vida, no incomoda a Teo; al contrario, “es lo que es”, dice.

“No lo veo como algo malo”, dijo sobre si es una ventaja o desventaja el ser hijo de una cantante y actriz tan famosa. “He tenido la oportunidad de aprender de alguien que ha navegado en la industria, pero claro, eso predispone a mucha gente”.

Teo, sin embargo, ha puesto una distancia entre su proyecto musical y el de su madre. “Rompecabezas”, como se titula el EP, combina ritmos modernos y tiene como denominador común el tema del amor, la especialidad de este cantautor.

“Siempre he sido muy romántico”, dijo. “Creo que tengo una obsesión con la conexión, con la profundidad, la forma en que son las relaciones humanas”.

El EP llega a tres años luego de que estrenara “Chocolatico”, un tema que le dio muchas satisfacciones porque llegó a muchos oídos y recibió críticas positivas. Ahora trae un proyecto con una marca propia y que junta —como él lo dijo—, todas las influencias que ha recolectado a través de su vida como chico bicultural, bilingüe y milennial.

Más adelante Teo espera girar con su álbum, empezando con Colombia y de ahí a México y otros países de América Latina.

“Es la idea”, dijo.