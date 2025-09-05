En Zacatecas usarán perros robots armados con fusiles de asalto para combatir el crimen

El Gobernador de Zacatecas, David Monreal, inauguró el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) del estado, y presumió la operación de “perros robots” armados con fusiles de asalto.

La obra requirió una inversión de mil millones de pesos y en el evento se observó un “perro robot” que pasó frente a los mandos militares y policiales con un fusil AR-15 calibre 5,56 en su “lomo”.

El “perro robot policía” cuenta además con cámaras, sensores de reconocimiento y la posibilidad de adaptarse a distintos accesorios para tareas de patrullaje y vigilancia.

Se indicó que el “lomito metálico” está diseñado para operar en terrenos complejos y en escenarios donde la presencia humana representaría un alto riesgo.

Con ello, Zacatecas se coloca entre las entidades pioneras en México en utilizar este tipo de tecnología para fortalecer las labores de seguridad pública, presumieron las autoridades.

El centro de inteligencia reforzará la seguridad en la entidad además con el uso de drones y patrullajes de vigilancia en zonas consideradas “focos rojos”.

“Con una inversión de mil millones de pesos, hoy inauguramos el nuevo C5i Zacatecas, un centro de inteligencia y vigilancia de última generación que se suma a la estrategia de pacificación en nuestro estado”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Monreal destacó que la obra representa un “cambio de paradigma” al privilegiar la inteligencia sobre la fuerza en la estrategia de seguridad.

“Invertir en inteligencia es fundamental para fortalecer la seguridad pública y brindar tranquilidad a las familias zacatecanas. Seguiremos trabajando con decisión y compromiso para consolidar un Zacatecas más seguro, en paz y con bienestar para todas y todos”, apuntó.

El C5i sustituye al anterior C4 y de acuerdo con las autoridades estatales concentrará las labores de monitoreo en tiempo real de cámaras de videovigilancia, arcos carreteros, drones y botones de pánico, además de integrar un área de análisis de información criminal.

Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el centro cuenta con tecnología capaz de procesar más de 3 mil cámaras distribuidas en todo el territorio. Adicionalmente, el complejo incorpora áreas para la atención de llamadas de emergencia, coordinación con corporaciones municipales y enlaces directos con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

