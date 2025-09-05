Juez bloquea terminación del TPS por Trump para 1.1 millones de haitianos y venezolanos

Un juez federal impidió que la administración de Donald Trump termine con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que han otorgado a más de un millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, falló el viernes a favor de los demandantes, lo que significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene las protecciones para unos 500,000 haitianos.

dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era “arbitraria y caprichosa”, según escribió en el fallo.

La opinión de Chen de 69 páginas representa una victoria para la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por Noem en febrero pasado.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250.000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, y la extensión del amparo a medio millón de haitianos.

Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión final de Chen y que el caso llegue incluso al Tribunal Supremo.

La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso cuando en mayo pasado le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregara la decisión final de este viernes.

El gobierno ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el TPS, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla en las cortes.