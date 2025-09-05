Linchan a un hombre en México que mató al menos a 4 personas en un tianguis

Una balacera registrada la tarde del jueves en un tianguis en el municipio de Xalatlaco, en el Estado de México, dejó al menos cinco personas muertas, incluido el presunto agresor, quien fue linchado por una multitud enfurecida. El hecho provocó pánico entre comerciantes y visitantes del mercado sobre ruedas, que se instala cada semana en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la violencia comenzó poco después de las 15:00 horas, cuando un grupo de personas ingería bebidas alcohólicas dentro del tianguis. En medio de una presunta riña, uno de los hombres sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas.

Dos hombres murieron en el lugar. Un tercero resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Mariano Matamoros, donde más tarde falleció a causa de los impactos de bala en el tórax.

El presunto agresor intentó escapar tras los disparos, pero fue alcanzado por vecinos y comerciantes del lugar.

🚨 Edomex en alerta: Tras una balacera en el tianguis de Xalatlaco, cuatro personas murieron y un presunto responsable fue linchado por la comunidad#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/WItGXfE1mW — adn40 (@adn40) September 5, 2025

Testigos indicaron que fue sometido, amarrado a un poste y golpeado con palos, tubos y otros objetos hasta quedar inconsciente.

Servicios de emergencia que acudieron a la zona confirmaron su muerte en el sitio. Horas más tarde, se informó que un quinto hombre, también herido durante el enfrentamiento, falleció en el hospital, elevando el número de víctimas fatales a cinco.

Este caso se da en un contexto de creciente violencia en el Estado de México. Según datos del informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, publicado en febrero, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en delitos con un 17.7% del total reportado en el país, lo que equivale a más de 28,000 casos.

En homicidios dolosos, el estado se encuentra en la tercera posición con un 6.8%, correspondiente a 142 asesinatos registrados hasta ese mes.

Aunque en el primer bimestre de 2025 se ha registrado una disminución del 1.42% en la incidencia delictiva nacional, el Estado de México continúa siendo una de las entidades con mayores niveles de violencia, especialmente en zonas con alta concentración de población como mercados y tianguis.

