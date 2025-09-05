Pronóstico del clima en San Antonio para este viernes 5 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 5 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1009.2 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol saldrá a las 07:13 h y el crepúsculo será a las 19:51 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 16%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 73 y los 90 grados Fahrenheit (23 y 32ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

