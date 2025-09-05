Refrigerador baja de $1,000 a $680 en Walmart: es moderno y espacioso

Walmart lanzó una de sus ofertas más atractivas en electrodomésticos: el refrigerador Kenmore de 30 pulgadas y 18.2 pies cúbicos, ahora disponible en $680 dólares, con una rebaja de $320 respecto a su precio original de $1,000.

La promoción ha llamado la atención de los compradores que buscan un equipo moderno, elegante y con capacidad suficiente para una familia. Haz clic aquí para verlo y comprarlo.

Así es el refrigerador que oferta Walmart

Este modelo cuenta con una capacidad de 18,2 pies cúbicos y un ancho de 30 pulgadas, lo que lo convierte en un refrigerador estándar pero con amplitud suficiente para organizar alimentos y bebidas sin dificultad.

Credit: Captura de pantalla, página web de Walmart

Además, incorpora estantes de vidrio ajustables que permiten personalizar el almacenamiento, adaptándose a botellas grandes o recipientes altos.

El acabado en acero inoxidable ofrece un estilo elegante que se adapta fácilmente a cualquier cocina.

A esto se suma la iluminación LED eficiente, que brinda buena visibilidad en todo el interior, y los cajones transparentes con control de humedad, pensados para conservar frutas y verduras frescas por más tiempo.

El refrigerador incluye compartimentos específicos para lácteos, bebidas y otros productos, lo que ayuda a mantener todo en orden.

También cuenta con la certificación ENERGY STAR, garantizando un menor consumo de electricidad y un ahorro en la factura de energía. Por último, ofrece la posibilidad de añadir una máquina de hielo opcional, con capacidad de producir hasta 4 libras por día.

Con estas características, el Kenmore de 30 pulgadas no solo aporta un diseño moderno, sino que también se convierte en una opción accesible y práctica para quienes buscan renovar su cocina con un electrodoméstico duradero.

