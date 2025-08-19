¡De $600 a $125! Walmart oferta un juego de equipaje: cuatro maletas y dos bolsos
Walmart ofrece por tiempo limitado un set de 6 piezas para viajes, con maletas y bolsos, rebajado de $600 a solo $125
Los amantes de los viajes tienen una oportunidad única en Walmart. La tienda lanzó una promoción relámpago que reduce de $600 a $125 el precio de un completo juego de equipaje Travelhouse de 6 piezas.
El set es ideal para quienes buscan comodidad y estilo sin gastar de más, ya que el descuento representa un ahorro de $475 y estará disponible por tiempo limitado. Haz clic aquí para comprarlo.
Así es el juego de equipaje que oferta Walmart
Este práctico juego está pensado para adaptarse a cualquier tipo de viaje. Incluye:
- Cuatro maletas rígidas de distintos tamaños: 16”, 20”, 24” y 28”
- Una bolsa de viaje para fines de semana
- Un neceser o bolsa de artículos de tocador
Todo el set está fabricado con material 100% ABS, conocido por ser ligero, resistente a los impactos y a los arañazos. En total, el conjunto pesa solo 28.7 libras, lo que facilita su transporte.
Cada maleta cuenta con ruedas giratorias silenciosas, barra de tracción de aluminio ajustable en tres posiciones y mangos suaves para mayor comodidad. Además, las maletas de 24” y 28” incluyen cerraduras de combinación TSA, que brindan mayor seguridad al momento de documentar equipaje.
Por su parte, la bolsa de lona y el neceser están confeccionados en tela de poliéster impermeable. La bolsa de viaje incluye una manga trasera que permite sujetarla al asa retráctil de las maletas, y dispone de múltiples compartimentos internos para mantener todo organizado.
El juego se encuentra disponible en cuatro colores elegantes: blanco, vinotinto, azul y negro.
