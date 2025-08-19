¡De $600 a $125! Walmart oferta un juego de equipaje: cuatro maletas y dos bolsos

Los amantes de los viajes tienen una oportunidad única en Walmart. La tienda lanzó una promoción relámpago que reduce de $600 a $125 el precio de un completo juego de equipaje Travelhouse de 6 piezas.

El set es ideal para quienes buscan comodidad y estilo sin gastar de más, ya que el descuento representa un ahorro de $475 y estará disponible por tiempo limitado. Haz clic aquí para comprarlo.

Así es el juego de equipaje que oferta Walmart

Este práctico juego está pensado para adaptarse a cualquier tipo de viaje. Incluye:

Cuatro maletas rígidas de distintos tamaños: 16”, 20”, 24” y 28”

de distintos tamaños: 16”, 20”, 24” y 28” Una bolsa de viaje para fines de semana

para fines de semana Un neceser o bolsa de artículos de tocador

Todo el set está fabricado con material 100% ABS, conocido por ser ligero, resistente a los impactos y a los arañazos. En total, el conjunto pesa solo 28.7 libras, lo que facilita su transporte.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

Cada maleta cuenta con ruedas giratorias silenciosas, barra de tracción de aluminio ajustable en tres posiciones y mangos suaves para mayor comodidad. Además, las maletas de 24” y 28” incluyen cerraduras de combinación TSA, que brindan mayor seguridad al momento de documentar equipaje.

Por su parte, la bolsa de lona y el neceser están confeccionados en tela de poliéster impermeable. La bolsa de viaje incluye una manga trasera que permite sujetarla al asa retráctil de las maletas, y dispone de múltiples compartimentos internos para mantener todo organizado.

El juego se encuentra disponible en cuatro colores elegantes: blanco, vinotinto, azul y negro.

