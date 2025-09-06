6 películas mexicanas que no te puedes perder este mes patrio

El cine mexicano ha regalado joyas inolvidables que atraviesan generaciones, y ahora es posible revisitar (o descubrir por primera vez) algunas de ellas de forma gratuita a través de la plataforma digital Butaca TV.

En esta selección especial, inspirada en la próxima celebración de la Independencia de México, reunimos seis películas que recorren distintos géneros. Del romance y el drama, hasta el western, la comedia y la acción, este top 6 combina clásicos consagrados con nuevos clásicos que conforman la propuesta del séptimo arte mexicano.

Mariana, Mariana

Basada en la novela “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco, esta cinta se sumerge en la memoria y el despertar emocional de un hombre que, al asistir al funeral de su padre, se reencuentra con Rosales, un viejo amigo de la infancia.

A partir de ese momento, Carlos revive un pasaje decisivo de su niñez en el México de los años 40: su primer amor imposible. El objeto de ese amor no era otra que Mariana, la enigmática madre de su compañero de escuela, Jimmy. Entre recuerdos, silencios y revelaciones, Carlos se enfrenta a la devastadora noticia de que Mariana se quitó la vida. Un relato cargado de melancolía, crítica social y sensibilidad que está disponible en Butaca TV.

Los Indolentes

Un drama sólido que denuncia, con crudeza, las consecuencias de la inmovilidad frente al cambio, eso es la película “Los Indolentes”. Dirigida por José Estrada y protagonizada por Rita Macedo, Raquel Olmedo, lsabela Corona, Ana Martin y Miguel Ángel Ferriz.

La cinta cuenta la historia de los “Alday”, una familia venida a menos que alguna vez ostentó poder y riqueza. Aferrados a un pasado que ya no existe, los Alday viven entre ruinas, resistiéndose a aceptar que su tiempo ha terminado.

Las tierras que un día les pertenecieron ahora están en manos de campesinos y su miseria no es sólo material, sino también moral y espiritual. Con una mirada crítica y humana, se expone la “parálisis” de una clase atrapada entre el orgullo y la nostalgia.

El ceniciento

Una divertida vuelta al clásico cuento de “Cenicienta”, esta comedia sigue a ‘Valentín’, un ingenuo campesino que, tras la muerte de su madre, es enviado a vivir a la Ciudad de México con su padrino Andrés. Allí lo recibe Sirenia, la hermana del padrino, y su esposo Marcelo, quienes, junto a sus once insoportables hijos, lo tratan como sirviente.

Entre humillaciones, enredos y malentendidos, el protagonista intenta abrirse paso en un mundo que lo desprecia, sin perder su ingenio ni su buen humor. Es así como con el carisma de ‘Tin Tan’, “El Ceniciento” se convierte en una sátira social disfrazada de cuento de hadas moderno, repleta de ocurrencias, crítica y dinamismo.

Operación carambola

En esta parodia de espionaje con mucho humor, la leyenda del cine mexicano “Capulina” interpreta a un torpe, pero valiente agente secreto al que se le asigna una misión de alto riesgo: frustrar los planes de una siniestra organización criminal que opera desde una planta termonuclear. Su objetivo se convierte en provocar una “carambola” que elimine a todos los países de América Latina.

Disponible sin costo desde Butaca TV, “Operación Carambola” mezcla acción y comedia al más puro estilo setentero, con un elenco de lujo que incluye a un joven Roberto Gómez Bolaños antes de ser “Chespirito”.

Una bala es mi testigo

En los áridos paisajes del México profundo, la traición y la codicia se abren paso a balazos, tal y como lo relata la esta producción de título “Una bala es mi testigo”, dirigida por Chano Urueta.

Gastón, un forastero decidido y de pocas palabras, llega al pueblo para esclarecer el asesinato de su amigo Enrique Mora, a quien robaron 200 mil pesos antes de matarlo. Las sospechas recaen sobre Juan Valverde, un ranchero acorralado por el temible Romano Martínez, quien lo obliga a firmar un pagaré a cambio de protección.

Sin embargo, la verdad comienza a desenredarse cuando María Rosa, esposa de Valverde, le confiesa a Gastón que su propia hija, Esthercita, tuvo un papel en el crimen. Pero, Gastón está decidido a encontrar a los verdaderos culpables, cueste lo que cueste.

Mi esposa y la otra

Si lo tuyo son los dramas, Butaca TV tiene la opción perfecta con “Mi Esposa y la Otra” es un drama cargado de tensiones familiares, mentiras y decisiones difíciles, con grandes actuaciones y una historia que, aunque se filmó en los años 50, sigue siendo muy actual. ¿Qué pasa cuando las mentiras ya no se pueden ocultar? Esta cinta lo muestra con mucha intensidad y un toque clásico del cine de oro mexicano.

Disfruta de esta cinta dirigida por Alfredo B. Crevenna y con las actuaciones de Arturo de Córdova, Marga López, Ramón Gay, aquí.

