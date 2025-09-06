Ana Patricia Gámez presume sus aventuras de verano en redes sociales

Con la llegada del otoño a la vuelta de la esquina, cada vez son más los famosos que deciden hacer un recuento de sus mejores momentos vividos durante este verano. Tal fue el caso de la conductora Ana Patricia Gámez, quien se sumó a esta iniciativa y colocó una publicación en redes sociales donde dio una probadita de sus aventuras. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una inesperada publicación desde su cuenta de Instagram, la también modelo publicó una mirada inédita a los highlights del pasado mes de agosto, dando la oportunidad a su comunidad digital de conocer un poco más de lo que acontece en su día a día, tanto dentro como fuera de los foros de televisión.

Es así como quedaron al descubierto su asistencia a diversos eventos sociales y laborales, su viaje a Medellín, sesiones de ejercicio en el gimnasio, salidas con amigos, paseos desenfadados y tardes de piscina junto a su mejor amigo canino.

Además, la comunicadora desató suspiros gracias a la portada con la que adornó su carrusel. ¿La razón? Se trató de una selfie frente al espejo en la que modeló un elegante vestido vaporoso con escote profundo y un cinturón oversized que acentuó su figura de ‘reloj de arena’.

“Algunas de agosto y recibiendo septiembre“, escribió Ana Patricia Gámez como descripción del post que motivó una ola de comentarios en favor de la estrella de la pantalla chica, haciendo alusión a su sencillez, carisma y belleza.

“Como siempre bellísima”, “Preciosa, si vas a un concurso lo ganas”, “Te ves fenomenal Anita, brillando”, “Ese vestido está brutal”, “Muy linda, que todo lo bonito te encuentre este mes de septiembre” y “Eres una belleza”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

