Diego Boneta sorprende con su parecido a Fidel Castro en un adelanto de ‘Killing Castro’

El actor mexicano Diego Boneta sorprendió a sus seguidores al revelar un primer vistazo de su nuevo papel en la gran pantalla y se trata de la película ‘Killing Castro‘, un thriller político que narra los eventos reales que rodearon la visita de Fidel Castro a la ciudad de Nueva York en 1960.

A través de sus redes sociales, Boneta compartió imágenes inéditas desde el set de filmación que han dejado a la audiencia asombrada por su radical transformación.

En las fotografías, el intérprete, ampliamente reconocido por su protagónico en la serie ‘Luis Miguel: La Serie’, aparece con una tupida barba, portando un uniforme militar y con la intensa expresión característica del líder cubano Fidel Castro.

El actor acompañó el adelanto con un mensaje en Instagram donde expresó: “Realmente uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble!”. Además, agradeció a la revista Entertainment Weekly por difundir el primer vistazo.

¿De qué tratará la película?

‘Killing Castro’ está dirigida por Eif Rivera y se centrará en un episodio histórico crucial: el encuentro que sostuvieron Fidel Castro y el activista Malcolm X en el Hotel Theresa de Harlem, Nueva York, en 1960.

Este encuentro no fue solo una reunión casual, sino un potente símbolo de alianza entre dos de las figuras revolucionarias más icónicas de distintas partes del mundo, un momento de gran significado político que la cinta promete revivir con un enfoque dramático.

Diego Boneta no solo protagoniza la cinta, sino que también participa como productor, lo que subraya su profundo compromiso con el proyecto.

La película se perfila como una producción de alto impacto que busca resonar tanto en audiencias latinoamericanas como en el público estadounidense, explorando un momento histórico singular a través de la poderosa lente del cine dramático.

En el reparto también está Kendrick Sampson en el papel de Malcolm X y el legendario Al Pacino interpreta a un alto funcionario de la CIA que orquesta uno de los planes para acabar con la vida del líder cubano.

