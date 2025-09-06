Hospitalizan de emergencia a Anel Noreña, heredera de José José, tras sufrir infarto cerebral

Anel Noreña, la heredera de José José, se llevó tremendo susto de salud, luego de que fuera hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral.

De acuerdo al programa ‘Ventaneando’, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la colaboradora de ‘Hoy’ no pudo cumplir por esa razón con el encuentro que había pactado con una de las presentadoras del show de TV Azteca.

“Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer y, de repente, nos enteramos que no pudo llegar porque le dio un infarto”, compartió Linet Puente en la emisión.

En el mismo espacio la periodista Rosario Murrieta ahondó en detalles sobre lo sucedido con Noreña, quien, para su fortuna, presentó el citado episodio de salud cuando se encontraba en las cercanías de un hospital.

“Por fortuna, cuando se empezó a sentir mal, iba pasando por un hospital. Ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”, detallo Murrieta.

A pesar del susto inicial que se llevó, Anel ya estaría descansando en su casa, en donde seguirá con su recuperación en su búsqueda por reincorporarse lo más pronto posible a sus actividades.

“Acaba de regresar a su casa. Sí recibió atención médica, por supuesto. En unos días más estará de vuelta ya trabajando”, apuntó la misma Murrieta.

Hasta el momento ni Anel Noreña, ni su entorno, de han pronunciado sobre su hospitalización.

Sigue leyendo: