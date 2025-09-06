Kate Middleton vuelve a su característico cabello castaño

La Princesa de Gales, Kate Middleton, volvió a sorprender al mundo de la realeza con un nuevo cambio en su look. Tan solo días después de debutar un cambio de imagen rubio, la esposa del príncipe William parece haber regresado a su icónico y clásico tono castaño.

Middleton, de 43 años, fue fotografiada disfrutando con evidente alegría del partido entre Australia e Inglaterra en la Copa Mundial de Rugby Femenina este sábado, 6 de septiembre.

Para la ocasión, lució un elegante peinado recogido en una media cola, que lucía notablemente más oscuro, aunque con sutiles matices dorados que le aportaban luminosidad. Su atuendo, compuesto por un blazer oscuro, una blusa con volantes y discretos pendientes de aro, completaba un look sofisticado y clásico.

Este regreso a su tonalidad habitual se produce después de que, a principios de la misma semana, la duquesa causara un gran revuelo en internet al aparecer con una sorprendente melena rubia, larga y con rizos.

Durante una aparición junto a su esposo en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres, su nuevo color, descrito por los expertos como “el rubio más intenso que se le ha visto”, dividió las opiniones en las redes sociales.

Neville Tucker, estilista real y favorito de la difunta reina Isabel II, fue uno de los que comentó el audaz cambio. Señaló que, si bien su castaño elegante y voluminoso había sido durante mucho tiempo un color que marcaba tendencia, su incursión en el rubio probablemente “desencadenaría una nueva tendencia” en la que muchas personas buscarían reflejos rubios o tonos miel.

It takes lots of strength to present yourself to the public during or after cancer treatment. Stop commenting her hair, or the way she looks, she is gorgeous anyway, but most importantly, she is still alive and thriving 💪#CancerAwareness #PrincessofWales #KateMiddleton pic.twitter.com/NqT7UpwmST — Christina Art 🦁 ⚽️🎖🇬🇷🇬🇧 (@xri_art) September 5, 2025

Sin embargo, el rápido regreso a su tono más natural sugiere que la transformación rubia podría haber sido un experimento temporal o quizá el resultado de mechas que ahora han sido matizadas.

La princesa de Gales volvió al castaño que la caracteriza, después de verse con un rubio intenso.

Crédito: (AP Photo/Alastair Grant)

Un nuevo capítulo personal

Más allá de su cabello, la Princesa de Gales se prepara para otro cambio mucho más significativo en su vida. Un portavoz confirmó que la familia, que incluye a los príncipes George, Charlotte y Louis, se mudará a una nueva residencia, Forest Lodge, en Windsor Great Park, “a finales de este año”.

La decisión marca un nuevo comienzo para la familia luego de la batalla de Middleton contra el cáncer. La duquesa reveló su diagnóstico en marzo de 2024, compartió en septiembre que había completado su tratamiento y en enero anunció que estaba en remisión. Según fuentes citadas, mudarse les da “la oportunidad de empezar de nuevo y escribir un nuevo capítulo”, dejando atrás algunos de los “recuerdos más infelices” de los últimos años.

