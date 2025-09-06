Miles de personas marchan en Washington exigiendo poner fin al control militar ordenado por Trump

Miles de personas de todas las edades, géneros y clases sociales participaron en una marcha efectuada en Washington a través de la cual le exigen al presidente Donald Trump devolverle el control de la seguridad a la alcaldesa Muriel Bowser y sacar de la capital a la Guardia Nacional.

A inicios del mes pasado, el presidente Donald Trump reconoció estar preocupado por la situación de presunta violencia que prevalecía en la capital del país y decidió echar mano de la Guardia Nacional, así como de integrantes de de otras agencias federales con el objetivo de que patrullaran las calles para detener a personas consideradas peligrosas y ligadas al crimen organizado.

Después de algunos días, el republicano de 79 años compartió su beneplácito de haber reducido el presunto índice de delitos que antes se llevaban a cabo casi de manera inmune.

Sin embargo, cuando se pensaba que desplazaría a los militares hacia otros lugares como Nueva Orleans o Chicago para replicar su estrategia de seguridad, sorprendió un anuncio de extender, por lo menos hasta noviembre, el control militar en la capital de la nación.

La protesta exigiendo el final de la intervención presidencial en Washington se extendió desde el Parque Malcolm X hasta el Parque Lafayette. (José Luis Magaña / AP)

A través de un comunicado, la Liga de Votantes por la Conservación, repudió la orden del mandatario de la nación de haber prolongado la militarización de la Washington D.C., la cual exige concluir.

“La capital de nuestra nación es un lugar que la gente llama hogar, no una zona militarizada. Exigimos que Trump ponga fin a la toma de control de Washington D. C. y pedimos al Congreso que finalmente le otorgue a Washington D. C. la categoría de estado que le corresponde”, señala parte de la misiva compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Convencidos de que la presencia de la Guardia Nacional envía una señal de falsa ingobernabilidad de la ciudad y además resulta incómoda, numerosos grupos de personas marcharon desde el Parque Malcolm X hasta el Parque Lafayette portando pancartas y emitiendo gritos condenando el posicionamiento asumido por el hombre que gobierna la Casa Blanca.

No obstante, el repudio de los manifestantes está lejos de convencer a Trump de renunciar a su idea de mantener seguras a las calles de Washington.

De hecho, Brian Kemp, gobernador republicano del estado de Georgia, anunció que enviará un contingente de más de 300 miembros de su Guardia Nacional para reforzar el proyecto del jefe la nación.

