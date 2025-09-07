Acusan a hispano por el asesinato de joven de 19 años en Maryland

La policía del condado de Prince George, en Maryland, anunció el viernes la detención de Hugo Hernández Méndez, de 35 años, residente de Bowie, acusado de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de la joven Dacara Thompson, de Lanham.

El 31 de agosto, la Policía Estatal de Maryland localizó un cuerpo en el condado de Anne Arundel, que fue identificado posteriormente como el de Thompson, una joven de 19 años. Esto dio inicio a una investigación conjunta entre varias agencias.

Hallazgos clave en la investigación

Los detectives indicaron que cámaras de seguridad registraron a la víctima acercándose a una camioneta negra la madrugada del 23 de agosto. Tras conversar con el conductor, subió al vehículo, que se dirigió a una casa en la cuadra 12000 de Kembridge Drive, en Bowie. Allí, según las autoridades, Thompson fue asesinada en un dormitorio.

Hernández Méndez tenía acceso a la camioneta y residía en la vivienda donde ocurrió el crimen, señaló la policía. Aún se investiga si el sospechoso conocía previamente a la víctima.

ICE emite orden de detención

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que Hernández Méndez es un inmigrante originario de Guatemala y emitió una orden de detención en su contra. “Se hará justicia para esta familia de Maryland”, declaró la agencia en un comunicado en redes sociales.

El gobernador Wes Moore lamentó públicamente la pérdida de la joven. “Nos la arrebataron mediante un acto de violencia sin sentido”, expresó en un comunicado.

La policía pidió a cualquier persona con información comunicarse con la Unidad de Homicidios al 301-516-2512 o con Crime Solvers al 1-866-411-TIPS (8477).

