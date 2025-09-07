Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo
Ya es hora de que entiendas que aferrarte a lo que ya fue no te va a traer paz, mijo. Suelta de una vez esos costalitos de recuerdos y resentimientos, porque si no, el día de mañana vas a seguir cargando cadenas en vez de caminar libre. Tu familia es tu talón de Aquiles y claro que los amas, pero también tienes que ver por ti, porque si no te cuidas ni procuras, luego nadie lo hará. No te sigas castigando por los errores del pasado, ni modo, lo hecho, hecho está y la vida sigue pa’ delante. Ahorita lo que importa es que enfrentes tu presente con valor y trabajes en consolidar tus sueños, porque ya te toca recoger lo que has sembrado. Los planetas andan a tu favor, dándote impulso y hasta calentándote el cuerpo, porque tus deseos sexuales van a andar a flor de piel y pues ni modo, el cuerpo también pide. Estos días te abrirán los ojos pa’ que veas la verdadera cara de quienes se dicen tus amigos, y será la prueba de fuego pa’ decidir quién merece seguir a tu lado y quién debe quedarse fuera de tu vida.
Virgo
Mira, criatura del Señor, el amor viene a buscarte con lazos fuertes y bien amarrados, pero si andas distraído pensando en alguien que ya ni pinta en tu vida, vas a dejar pasar la oportunidad de ser feliz con quien sí lo merece. Si ya tienes pareja, prepárate porque se vienen celos, pleitos y hasta una separación que podría ser momentánea, pero intensa. Ten cuidado, porque podrías estar cometiendo errores grandes con nombre y apellido, y aunque quieras hacerte de la vista gorda, sabes perfectamente de qué hablo. En la familia, embarazo en puerta que moverá tu mundo. Acuérdate: vida solo hay una, no sigas regalando tu tiempo a quien no quiere estar a tu lado. Si lo que quieres es algo estable, deja de ser tan exigente con el amor, porque lo que pides también tienes que darlo. Aprende a darte tu lugar, a ponerte más colmilludo y no aceptar migajas. Que se note tu valor antes de aventarte a cualquier relación o compromiso, porque si no, luego andas llorando por lo que nunca debiste aceptar.
Libra
El que quiera mendigar amor que lo haga, pero tú no, porque vales mucho y mereces lo mejor. Aprende a quererte y a valorarte, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Cuida tu estado de ánimo, porque podrías caer en depresiones sin razón aparente, y luego ni ganas tendrás de levantarte ni pa’ echarte el cafecito mañanero. Ojo, porque podrías estar siendo víctima de brujerías o malas vibras de algún vecino envidioso o de algún ex ardido que todavía no te supera. Tranquilo, que la suerte se pondrá de tu lado en juegos de azar y se vienen movimientos con pagos o deudas que te ayudarán a ponerte al corriente. Deja de malgastar tu energía en personas que no te valoran y que nomás te llenan de obstáculos. Puede que pierdas algún objeto, pero también llegará a tu vida una nueva amistad que te dará momentos alegres y memorables. No le tengas miedo a los cambios, recíbelos como vienen, porque solo así podrás alcanzar resultados más grandes y positivos.
Escorpio
En el amor andas hasta el copete de que las cosas no se den como tú quieres. Ya te cansaste de que haya personas que nomás te buscan pa’ la caricia rápida y después ni un “adiós” te dejan. Vienen cambios de humor intensos, pero no todo es malo, porque esos arranques te van a ayudar a madurar y a ver la vida con otros ojos. Es momento de romper la rutina, de sacudirte la flojera y de retomar proyectos que habías dejado pendientes. Si tu pareja actual más que apoyarte te estorba, piensa bien si vale la pena seguir ahí, porque nadie merece que le apaguen sus sueños. Una amistad cercana te va a buscar pa’ contarte sus penas de amores, y tú terminarás de consejero sin querer. Aprende a controlar tu carácter, que sí, eres de armas tomar, pero luego te arrepientes de lo que haces o dices. No caigas en provocaciones, porque no toda batalla merece tu energía, guarda tu pólvora pa’ lo que en verdad valga la pena y te dé crecimiento.
Aries
Bájale a esos arranques, criatura, porque los cambios de humor inesperados podrían traer broncas en tu familia y no vale la pena. Aprende a respirar y contar hasta diez antes de soltar lo primero que se te ocurra. Ahorita el horno no está pa’ bollos y tú necesitas serenarte. Ponte las pilas con tu cuerpo y autoestima, porque la vida te abrirá puertas y si no agarras vuelo, luego no te quejes. Buenas noticias en lo económico: un dinerito que dabas por perdido regresa. Un familiar se enferma, pero nada de qué alarmarse. También te enterarás de cómo la vida le está cobrando factura a una expareja, y aunque te dé gusto, mejor mantente al margen. No te quejes tanto si algo no sale a la primera, insiste las veces necesarias, que el éxito es de los tercos. Una amistad andará demasiado pegada, queriendo sonsacarte información; no sueltes ni una palabra, porque no todos los que se acercan son de fiar. Aprende a callar y observa, porque el silencio también es poder.
Tauro
Se avecina un embarazo o nacimiento dentro de tu círculo cercano que te llenará de sorpresas. También un compromiso o evento especial donde el color blanco brillará, ya sea una boda, un bautizo o algo que marque un antes y un después. No le temas a los cambios, porque aunque al inicio te saquen de onda, vendrán a sacudir tu vida y a darte nuevas oportunidades. Es momento de dejar atrás la monotonía, romper la rutina y animarte a mover las piezas de tu tablero. En lo laboral y en los negocios hay mejoras importantes, incluso una venta que te traerá respiro económico. Eso sí, tu orgullo siempre ha sido tu cruz, porque no perdonas fácilmente y esperas que el otro dé el primer paso, pero a veces toca ceder. Una persona de tu pasado vuelve con noticias o intentará abrir conversación, pero ya no te claves; disfruta lo que tienes en el presente. Aprende a cerrar ciclos sin miedo, porque lo que te espera es mucho mejor de lo que dejaste.
Géminis
Cuidado con los amores fugaces, porque más que pasión podrían terminar metiéndote en chismes y problemas innecesarios. Una amistad cercana podría traicionarte de manera fea, así que abre bien los ojos y no confíes ciegamente. En lo laboral pintan buenas oportunidades, pero tienes que moverte, no esperes que caigan del cielo. El mundo no cambia solo, cambia tú primero y verás cómo todo alrededor empieza a mejorar. En el amor habrá confusión, no sabrás si dar el paso o quedarte donde estás, y eso te complicará consolidar una relación estable. Sí, te esperan fajes y encuentros que moverán tu ego, pero ojo: respétate, porque si no te das tu lugar, nadie lo hará. No te quemes gratis con personas que no valen la pena. Cuida tu carácter, porque un mal comentario o una broma pesada pueden amargarte el día más rápido de lo que imaginas. Aprende a reírte de ti mismo, porque a veces la vida es más ligera cuando no te la tomas tan en serio.
Cáncer
Prepárate porque se avecina un cambio repentino que lejos de ayudarte podría ponerte en aprietos, así que mantente alerta. Si alguien quiere estar contigo, que lo demuestre con hechos, y si no, que se vaya con su mamá a dar lata, porque tú ya no estás para perder el tiempo. Tu miedo ya no es quedarte solo, tu miedo es que vuelvan a fallarte como en el pasado, pero entiende que no todos son iguales. Se viene fiesta, reunión o borrachera donde podrías terminar en una noche de pasión con alguien con quien ya ha habido atracción desde hace tiempo. Deja atrás esa mediocridad que a veces te caracteriza, porque ahora vas con más carácter para mandar al diablo a quien no te aporte nada. Eso sí, no quieras cambiar la manera de pensar de los demás, cada cabeza es un mundo y querer imponer lo tuyo puede traerte pleitos con amistades o hasta con la familia. Aprende a respetar las diferencias y enfócate en lo que te dé paz, porque tu energía vale oro.
Piscis
No esperes nada de nadie, porque así no habrá decepciones y vivirás más tranquilo. Aprende que la gente no siempre da lo mismo que recibe, y si no bajas tus expectativas, vas a seguir batallando. Se viene un viaje planeado con amistades y en él podrías conocer cara a cara a esa persona con la que ya llevas tiempo platicando por redes. No descuides tu cuerpecito criminal, porque andas en etapa de subir de peso al doble, y luego ni llorando vas a poder bajar tan fácil. Cuida lo que comes, porque con tanto antojo ya le echaste de más a la piñata y podrías terminar con infecciones fuertes. En lo económico, habrá oportunidades buenas, pero nada cae del cielo, muévete y esfuérzate. Dos propuestas de trabajo llegarán y dependerá de ti elegir la mejor. En el amor, deja de hacerte ideas tontas en la cabeza, porque si tu pareja no te dice diario “te amo” no significa que no te quiera; aprende a leer hechos más que palabras, que eso habla más que mil discursos.
Acuario
Date permiso de confiar en ti mismo y en todo lo que puedes lograr, porque aunque haya gente que dude de ti, tarde o temprano callarás bocas con tus resultados. Si tu pareja anda distante, no lo tomes personal, dale espacio porque a veces eres muy intenso y sofocas sin querer. Recuerda que eres como esponja y absorbes todo lo que te rodea; procura que tu círculo sea de gente positiva que te levante y no de amargados que solo restan. No te preocupes por quien te hizo daño, el karma no falla, la vida misma se encargará de ajustar cuentas, y cuando menos lo pienses verás con tus propios ojos cómo se acomoda todo. En lo económico y laboral vienen ganancias grandes, especialmente en lo que tenga que ver con comercio o negocios propios, porque ese es tu fuerte natural. Aprende a valorar tu talento y a confiar en tu intuición, porque ahí está la clave de tu éxito.
Capricornio
Aguas con los cambios económicos que se avecinan, porque podrían ponerte en aprietos si no te organizas bien. Este mes viene movido y necesitas ser más responsable con tu dinero. Tu familia es lo más importante, disfrútalos y valóralos hoy, porque mañana podrías lamentar no haber estado. Deja de quejarte por lo que no tienes, mejor enfócate en lo que sí puedes construir, porque a mediados de mes algo que tanto anhelas se materializará. En el amor, esa persona que te mueve el tapete no está interesada en ti, es de los que prenden muchos boilers y no se meten a bañar, así que no te ilusiones de gratis. Si piensas buscar a alguien del pasado, que sea únicamente para cerrar ciclos pendientes, no para volver a las mismas fregaderas. Recuerda que con tanto camino nuevo por andar, no tiene caso repetir los mismos errores de siempre. Aprende a darle valor a lo que de verdad importa y deja lo demás atrás.
Sagitario
Bro Ten mucho cuidado con una persona cercana a tu familia, porque podría ocasionarles problemas o conflictos innecesarios. En lo laboral hay estabilidad, pero también viene una noticia importante que llegará a más tardar en noviembre, aunque no se descarta que se adelante. No permitas que amores del pasado regresen a revolverte la vida, ya no estás pa’ andar recogiendo migajas. Guarda dinerito, porque pronto tendrás la oportunidad de hacer una inversión que te abrirá caminos. Se acercan cambios grandes y positivos, así que no dudes en darle pa’ delante con decisión. Aprende a disfrutar más de la vida sin estresarte tanto por cosas que ya no tienen remedio. En lo personal, cuida tu alimentación y procura dormir mejor, porque pasas las noches dándole vueltas a la cabeza con puras fregaderas, y eso solo te envejece más rápido. Si no descansas, ni la mejor crema te va a quitar las ojeras.