Menor desaparecida fue encontrada muerta en Pensilvania y su madre adoptiva enfrenta cargos

La Policía Estatal de Pensilvania confirmó que el cadáver de Renesmay Eutsey, de 9 años, fue hallado el jueves en el río Youghiogheny, en el suroeste del estado. La menor había sido reportada desaparecida el 3 de septiembre mediante una alerta en la que se detallaba que la niña podría estar en riesgo.

De acuerdo con una declaración jurada, Kourtney Eutsey, madre adoptiva de la víctima, dijo a los investigadores que la menor sufrió una quemadura sin tratar días antes de morir. El 2 de septiembre, cuando comenzó a vomitar y atragantarse, la mujer aseguró haber intentado practicarle RCP durante media hora, pero no llamó a emergencias por miedo a meterse en problemas.

La acusada admitió haber colocado el cuerpo de la niña en una bolsa negra y luego en un bolso grande para trasladarlo hasta Perryopolis, donde lo abandonó a orillas del río. Posteriormente, indicó a la policía el lugar exacto donde se encontraba, según WTAE, la filial de ABC en Pittsburgh.

La investigación tomó un giro tras los testimonios de otros niños que vivían en la casa. Uno declaró haber escuchado planes de llevar a la víctima “a un río muy lejano”, mientras que otro aseguró haber presenciado maltratos físicos hacia la niña.

Cargos y proceso judicial

Kourtney Eutsey enfrenta un total de ocho cargos, entre ellos homicidio criminal, poner en peligro a menores, abuso de cadáver, manipulación de evidencia física y dos cargos de agresión agravada.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fayette destacó el esfuerzo coordinado de las agencias policiales que participaron en la búsqueda y el hallazgo de la menor.

