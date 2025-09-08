Acura ADX 2025: prueba del SUV de la marca de lujo de Honda

Siempre Auto analiza a fondo y realiza una prueba de manejo al totalmente nuevo Acura ADX 2025, el SUV compacto con el que la marca de lujo de Honda busca conquistar a un público más joven.

Descubre cómo este crossover, fabricado sobre la plataforma del Honda HR-V, pero inspirado en el éxito del deportivo Acura Integra, se comporta en el camino con su motor de 1.5 litros y 190 caballos de fuerza.

Exploramos todos los detalles de su versión A-Spec con paquete Advance, desde su agresivo diseño exterior y rines de 19 pulgadas, hasta un interior cargado de tecnología y lujo, como el sistema de audio premium Bang & Olufsen, su quemacocos panorámico y las avanzadas ayudas a la conducción.

El Acura ADX 2025. Crédito: Acura. Credit: Cortesía

Te contamos sus precios, versiones y si realmente logra posicionarse como la puerta de entrada ideal al mundo de los SUV premium.

