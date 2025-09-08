Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Aprende a amar con ganas tus sueños y metas, a ponerte bien perrísimo o perrísima en cumplirlos, porque nadie lo hará por ti. No dejes que los comentarios negativos de gente amargada te tumben el ánimo; que se te resbale lo que digan, mi’ja, porque si no te ponen ni para el kilo de tortilla, tampoco tienen derecho a opinar sobre tu vida. Días de reinicio llegan a ti, y no solo en lo material, también en la fe y la esperanza, como si la vida te dijera “órale, ponte de pie que aquí hay camino nuevo”.
Ten cuidado con una amistad del pasado que viene con doble cara, porque lo que quiere es sacarte información pa’ fregarte la existencia. No sueltes ni un detalle que luego se te va a regresar como chisme. Eso sí, alguien de piel clara aparece y esta persona sí trae buenas intenciones, se ve noble y sincera. Puede que empieces a sentir cositas por una amistad, pero aguas, no ilusiones ni te metas donde sabes que el karma te puede dar un llegue. Se aproximan amores importantes y también cambios en tu economía que pintan muy favorables, pero por favor no andes de nalgas prontas, porque limpiar la reputación cuesta más caro que un divorcio con abogados.
VIRGO
Aprende a amarte más que a cualquier otra cosa en este mundo, porque de ahí nace la verdadera felicidad. Si tienes pareja, no la descuides por andar viendo carne nueva, porque luego tú solito te complicas la vida y después ni cómo quitártelos de encima. Cambia tu forma de pensar y actuar, que a veces pareces tu propio enemigo, y recuerda que soltar y dejar ir es la medicina que tu corazón necesita pa’ no seguir cargando con quien ya te hizo daño.
Tu humor, mi’ja, anda más cambiante que los precios del jitomate, y ni la señora más paciente de tu casa te aguanta; cuida ese carácter o terminarás dañando a quienes sí valen la pena. Te vas a enterar de fiestas a las que ni te invitaron, pero ni te mortifiques, porque más vale estar ausente de donde no te valoran. Hay suerte en juegos de azar, reencuentros con familia y pensamientos de quien ya no está. Ojo, si el amor toca a tu puerta, no le saques, que este ciclo te pone hasta pa’ escoger. Eso sí, aprende a no repetir errores del pasado, porque después no digas que no te lo advirtió la señora.
LIBRA
Cambios laborales llegan a ti junto con posibilidades de viaje que ya traías en la mente desde hace rato. Cuídate de infecciones en el estómago y de la garganta, porque tu salud no se manda sola. Amistades falsas y convenencieras hay en todos lados, así que no te claves tanto con eso, mejor aprende a lidiar con esas personas como quien barre la casa: las sacas pa’ fuera sin hacer tanto drama.
Tu talón de Aquiles siempre serán los celos, porque eres aprensivo y tu pareja a veces tampoco ayuda con sus actitudes. Podrías enterarte de una infidelidad en relaciones de amistades, y aunque no sea la tuya, igual te moverá. Se aproxima un evento donde serás requerido o requerida, y ahí la pasarás bien. Suelta lo que ya no fue, no vivas de “hubieras” que no pagan ni la renta. Ten cuidado con cómo te manejas con amistades, porque sin querer podrías despertar sentimientos en alguien cercano y luego no querrás cargar con culpas ni hacer daño innecesario. Pon límites desde el inicio y evita jugar con corazones ajenos, porque eso cobra factura.
ESCORPIÓN
No te me mortifiques por quien se va sin razón, preocúpate más bien por atender a los que sí te rodean y te quieren. Son días de estabilidad, pero también de temores que tú solito te cargas. Dale vuelta a la página, deja de pretender ser alguien que no eres solo pa’ agradar a los demás, porque a final de cuentas nadie va a hacer lo mismo por ti.
No caigas en recuerdos pasados que solo te han hecho daño y te han consumido la paciencia. Un familiar andará más cambiante que semáforo descompuesto y eso te puede alterar. Cuida trámites y pagos, porque podrías perder crédito o quedar mal en algo importante. Tus sueños te traerán mensajes reveladores, pero pa’ eso necesitas escucharlos y no andar bloqueándote. Atiende lo que sí te deja, porque sueles gastar tu tiempo en quienes ni siquiera te dan los buenos días. Se aproximan días de fortaleza en los que vas a renacer más fuerte y más capaz, como si la vida te hiciera a prueba de fuego. En lo amoroso, habrá tentaciones de un rato; si decides entrarle, deja claro qué buscas y no te enredes en relaciones prohibidas que después solo traen puro chisme.
ARIES
Si andas con problemas en el trabajo, lo mejor es que no hagas tanto alboroto y te dediques a lo tuyo, porque tu esfuerzo hablará solito y tus superiores van a terminar reconociéndolo aunque no lo digan de inmediato. Se aproxima una fiesta y más vale que vayas cuidándote, porque podrías ganar unos kilitos de más en estos días. Recuerda que tu salud también depende de ti: evita tragar tanta comida en la calle y deja de lado la flojera, ponte a cocinar algo rico en casa, así también te consientes.
Acomoda tus horarios, porque eres especialista en quedar mal por andar en tu mundo y dejar compromisos a medias. Si en algún momento sentiste la necesidad de mandar todo a la tiznada, fue por esa inestabilidad que no has sabido manejar. Aprende a valorarte, que no naciste pa’ andar rogando ni arrastrándote por nadie; cuando la otra persona note que puede perderte, ahí sí va a reaccionar. Y antes de andar de cusco o cusca buscando pareja perfecta, mírate bien al espejo y pregúntate si tú das lo mismo que exiges. En el amor habrá chance de concretar relación o conocer a alguien que sacudirá tu mundo, pero no te adelantes ni te enamores tan rápido, porque puedes volver a cometer los mismos errores de siempre. Este es el momento para vivir, disfrutar y no para repetir la misma historia.
TAURO
Si tienes pareja, organicen un viaje aunque sea cortito, porque eso les ayudará a refrescar la relación y a recuperar momentos que ya les hacían falta. Un familiar podría enfermarse y será momento de que saques ese lado responsable que tanto te caracteriza. Cree más en ti, en tu manera de ver la vida, y no dudes de lo mucho que vales; tienes todo pa’ lograr lo que te propongas y alcanzar esas metas que a veces hasta te dan miedo soñar.
En lo emocional podrías andar medio apachurrado por problemas que vienes cargando desde hace tiempo, pero no dejes que eso opaque tu brillo ni tu constancia. Ten cuidado con las mentiras, porque una sola podría convertirse en tremendo problemón con tu pareja. Si estás saliendo con alguien y no sientes emoción, pues no te claves: di “next” y sigue adelante. Aprende a amar cuando estés listo, no cuando llegue alguien solo por casualidad. Esta semana cambiará tu percepción sobre una persona, la verás tal cual es, sin caretas ni poses, y eso te abrirá los ojos. Al iniciar la semana andarás más relajado, así que enfoca esa energía en lo que realmente te deja algo, no la malgastes en babosadas que ni te benefician. Aprende a invertir tu tiempo en lo que de verdad te hace crecer y no en relaciones o situaciones que solo chupan tu energía.
GÉMINIS
No permitas que la vida te agarre en curva una vez más; aprende a levantarte con más fuerza cada vez que caes. En lo económico andarás en modo “pobre pero honrado”, y aunque es solo una racha pasajera, no abuses de tu cartera porque te encanta gastar en cosas que ni necesitas. Aprende a ser más consciente con tu dinero, porque luego andas chillando cuando no te alcanza ni pa’ la recarga.
En lo laboral habrá movimientos que podrían sacarte de tu rutina. Si ya te cansaste de lo mismo, entonces busca opciones nuevas, pero no sueltes lo que tienes hasta que lo nuevo esté seguro. Cuidado con los proyectos compartidos, porque no todos los que se dicen tus amigos lo son, y podrías llevarte una traición inesperada. Es momento de centrar tu vida y enfocarte en tus metas, de soltar de una vez esas situaciones del pasado que solo te atan y no te dejan avanzar. Géminis, ya no es tiempo de andar con dramas viejos, es tiempo de ponerte las pilas y perseguir lo que sí te hace feliz. No te distraigas con personas que solo llegan a estorbar, porque tu brillo no es para cualquiera.
CÁNCER
Si estás soltero o soltera, se aproxima un encuentro pasional con una amistad; nada de enamorarse, mejor disfruta el momento y ya. Tú sabes que la caricia es parte fundamental en tu vida, porque eres de los que no pueden pasar mucho tiempo sin esa dosis de pasión que te mantiene de buenas. Si tienes pareja, deja de buscar pleitos por tonterías, porque no tienes necesidad de arruinar lo que sí vale la pena.
No dejes que terceros manipulen tus decisiones, toma tú el control de tu vida, porque solo así lograrás lo que te propones. Puede que surja un encuentro amoroso con alguien cercano, pero no te claves demasiado, que no siempre todo debe terminar en compromiso. Si estás en plan de solterón o solterona, recuerda que no tienes que dar explicaciones, disfrútalo y punto. Un evento o situación familiar te hará valorar más a los tuyos y darte cuenta de que son tu base. Si tienes pareja, la relación va a mejorar mucho, pero depende de qué tanto cariño y atenciones le pongas. En salud, cuida la gastritis y dolores musculares; bájale al chile, a los irritantes y a las desveladas, porque si no te vas a sentir más fregado que los frijoles refritos del día anterior.
PISCIS
Andarás en un tono que ni tu madre te aguante, porque caes en berrinches y en tonterías que te amargan de la nada. Te rodea la envidia de ciertas amistades que no soportan que te vaya bien, así que aguas con aceptar comidas o favores de quien ya sabes que no vibra chido contigo; tu sexto sentido te lo va a gritar. Si no puedes controlarte, mejor no te metas en pleitos con amistades, porque podrías terminar perdiendo lo poco que valen.
Se avecinan cambios muy importantes para mejorar tu vida, pero necesitas ser inteligente y aprovechar cada oportunidad. Cuida mucho tu alimentación, porque hay riesgo de subir de peso más rápido que el dólar. En lo laboral se visualizan puertas nuevas, oportunidades de crecimiento o de moverte a algo que de verdad te deje más. No pierdas la fe ni te conformes con lo que ya no te llena. Podrías sentir necesidad de buscar a alguien que te hizo daño en el pasado, pero recuerda que volver a abrir esas puertas es como meterse en la misma piedra con tacones: duele y no aprendes. Mejor enfócate en cerrar círculos pendientes y avanza.
ACUARIO
Mucho cuidado con los comentarios venenosos que vas a recibir por parte de alguien cercano; no te claves, que esas palabras solo son reflejo de su frustración porque no han logrado ser mejores que tú. Puede que un proyecto se cancele de la nada, pero no te agüites, aprende de los errores y mejora pa’ la próxima.
En el amor, ahorita lo más importante eres tú mismo, tu paz y tu libertad. No pierdas tu tiempo con alguien que solo te va a estorbar en el camino hacia tus metas. Amor a distancia podría aparecer, y aunque no es fácil, puede enseñarte cosas nuevas sobre tu manera de amar y de ver la vida. Estás en una etapa de cambios muy grandes: vas a tener más suerte que nunca, y proyectos que antes parecían imposibles comenzarán a hacerse realidad. El problema contigo es que te cuesta soltar; cuando alguien se va, te quedas enganchado y sufres más de la cuenta. Recuerda, Acuario, que nada es eterno: disfruta lo que dure y déjalo ir cuando tenga que irse. La vida no es pa’ estar llorando por lo perdido, sino pa’ sonreír por lo que viene.
CAPRICORNIO
A tu alrededor hay personas que solo chupan tu energía y no te aportan nada. Tu orgullo te hace cometer errores, pero también es lo que a veces te salva de no caer dos veces en la misma piedra. Estás en un proceso de cambios muy fuertes en la manera en que persigues tus sueños, porque ya entendiste que el tiempo no se regresa y que no puedes seguir postergando lo que quieres.
La vida empieza a florecer para ti, y si en este momento no tienes pareja, no te me desesperes, porque alguien que encaje con tus expectativas está por llegar y te dará lo que necesitas. Si ya tienes pareja y las cosas andan tensas, entiende que no todo puede ser color de rosa; pon en práctica la empatía y ponte en sus zapatos. Si aun así las cosas no funcionan y la relación ya se volvió puro pleito, mejor cierra ese ciclo para que lleguen personas que de verdad te valoren y no solo quieran aprovecharse de ti. Recuerda que lo barato siempre sale caro y que quien no te da paz no merece un lugar en tu vida.
SAGITARIO
Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, y si no te controlas, vas a terminar desquitándote con quien ni la debe ni la teme. Aprende a manejar tus emociones, porque no todo mundo tiene por qué cargar con tu carácter. En las amistades habrá movimientos, y ten presente que no eres monedita de oro; quien te quiera se queda y quien no, que se quite de la entrada porque estorba.
Cuida mucho tu economía, porque podrían surgir gastos de última hora que te agarren en curva. También aguas con amores baratos o aventuras de una noche, porque podrías salir raspado. Sentirás ganas de regresar el tiempo y revivir momentos que te hicieron feliz, pero entiende que eso ya se fue: es hora de abrir nuevas páginas en tu historia. Una amistad que tenías olvidada reaparecerá y te traerá buenos recuerdos. Si tienes pareja, pon atención, porque cuestiones del pasado podrían meter ruido en la relación. Aprende a disfrutar tu soledad, porque es ahí donde encontrarás tu verdadera paz. Además, en estos días alguien cercano podría ser víctima de robo o accidente, y un familiar podría enfermar; mantente alerta y brinda tu apoyo donde haga falta.