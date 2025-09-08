Policías de Nueva York matan a hombre que irrumpió en comisaría con un cuchillo de carnicero

Un hombre de 35 años murió tras ser baleado por policías en Brooklyn, Nueva York, luego de irrumpir en una comisaría e intentar atacar a una oficial con un cuchillo de carnicero. La agente sufrió heridas leves y fue dada de alta, mientras que las autoridades investigan el motivo del ataque.

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el incidente ocurrió alrededor de las 5:24 a. m. del domingo en la estación del Precinto 73, en Brownsville. El sospechoso primero intentó entrar por la puerta principal cerrada y luego accedió por la parte trasera, una entrada destinada únicamente a personal autorizado.

Al ser confrontado por una oficial de guardia, el hombre sacó un cuchillo de carnicero de 14 pulgadas y la atacó. La agente logró defenderse y salió persiguiendo al sospechoso, pese a haber sufrido heridas superficiales.

La persecución y el tiroteo

De acuerdo con el jefe de patrulla Phillip Rivera, el sospechoso corrió hacia la calle aún armado. Varios oficiales lo siguieron, ordenándole que soltara el arma. En un momento, el hombre se abalanzó contra uno de ellos con el cuchillo extendido, lo que llevó a varios agentes a abrir fuego.

El atacante recibió múltiples impactos y fue trasladado al Centro Médico del Hospital Brookdale, donde fue declarado muerto.

La agente lesionada fue atendida y dada de alta poco después. Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benéfica de la Policía, calificó el hecho como un “ataque claro y dirigido” contra la fuerza.

“Este individuo no tenía miedo cuando entró en una comisaría y atacó a un policía uniformado”, dijo. “Nuestros oficiales detuvieron la amenaza antes de que alguien más resultara herido”.

Sigue leyendo:

– Encuentran cuerpo de entrenador hispano en un río de Nueva York tras 15 días desaparecido

– Una joven de 16 años muere por bala perdida cerca de una escuela en Nueva York

– Funcionario municipal en Nueva York dispara a conductor de DoorDash que buscaba direcciones