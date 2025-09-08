San Antonio, Texas: el tiempo para hoy lunes 8 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este lunes 8 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1017.0 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:15 h y el atardecer será a las 19:48 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 95 grados Fahrenheit (20 y 35 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.