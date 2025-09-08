Túnez se clasifica como la segunda selección de África en Mundial de 2026

Túnez derrotó 1-0 a la selección de Guinea Ecuatorial y se clasificó a la Copa del Mundo de 2026. Esta es la segunda selección de África que se mete al Mundial del próximo año.

La selección de Sami Trabelsi es la segunda de África, junto con Marruecos, en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.

Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido y dar a las Águilas de Cartago su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo.

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único ‘tropiezo’ un empate ante Namibia (0-0).

¿Qué selecciones ya se clasificaron a la Copa del Mundo de 2026?

Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones.

Por Asia, irá Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

En Sudamérica están Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia con cupo directo. Venezuela y Bolivia se pelearán por un cupo al repechaje en la última jornada.

Nueva Zelanda ganó su cupo por la OFC y Marruecos fue el primer equipo de África en ganar el cupo a la Copa del Mundo.

Historial de Túnez en la Copa del Mundo

Túnez repite por tercer mundial consecutivo su participación en la Copa del Mundo. Desde el 2022, el país africano solo se ha perdido la edición de Brasil 2014.

Túnez nunca logró salir de la fase de grupos en todas las ocasiones: jugó dieciocho partidos, ganó tres, cinco empates y 10 derrotas.

La última victoria del equipo tunecino fue ante Francia en la tercera jornada de la fase de grupos de Qatar 2022.

