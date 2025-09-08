Una nueva esperanza: dispositivo ofrece alivio contra la sinusitis crónica

La sinusitis crónica afecta a uno de cada ocho adultos en Estados Unidos, con síntomas debilitantes que hacen difícil llevar a cabo actividades diarias. A pesar del uso de tratamientos convencionales, como aerosoles nasales y pastillas, cerca del 80% de los pacientes no logran obtener el alivio que necesitan.

El dispositivo XHANCE, recientemente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), introduce un enfoque novedoso al tratamiento de la sinusitis crónica, permitiendo que los pacientes administren esteroides directamente en los senos paranasales a través de un sistema de exhalación. Esta técnica supera las limitaciones de los aerosoles tradicionales que muchas veces no alcanzan la zona afectada.

Los pacientes utilizan una boquilla a la que deben soplar mientras pulverizan el medicamento. Esto permite que los esteroides permanezcan en los senos paranasales en lugar de ir a la garganta, aumentando así la efectividad del tratamiento.

Una nueva esperanza

Jonathan Davis, un golfista que ha sufrido de sinusitis crónica, describe su experiencia con el dispositivo XHANCE. Después de probar una variedad de tratamientos, incluidos antibióticos y cirugías, considera que este nuevo método le brinda una oportunidad esperada para volver a disfrutar de su deporte favorito.

¿Cómo se compara con otros tratamientos invasivos?

La efectividad del XHANCE se destaca principalmente porque es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para adultos con rinosinusitis crónica sin pólipos nasales, que utiliza un sistema de entrega de medicamento mediante la exhalación (Exhalation Delivery System™) para llevar el corticosteroide directamente al sitio de inflamación en las cavidades nasales profundas.

Esta tecnología permite una mejor deposición del medicamento en áreas difíciles de alcanzar con otros sprays nasales estándar, que típicamente solo llegan a la cavidad nasal anterior.

Comparado con otros tratamientos no invasivos para condiciones nasales como sprays convencionales (ejemplo, Flonase), XHANCE utiliza la respiración para enviar el fármaco más profundamente, lo cual puede limitar la cantidad de medicamento que baja por la garganta y aumentar la eficacia en las áreas afectadas por la inflamación y pólipos nasales.

Sin embargo, XHANCE está específicamente destinado para tratar pólipos nasales y rinosinusitis crónica, mientras que otros sprays como Flonase se usan para alivio de síntomas alérgicos más generales.

Otros tratamientos no invasivos en áreas distintas a la rinosinusitis incluyen opciones como mesoterapia, radiofrecuencia y rellenos faciales, que son efectivos para sus respectivos objetivos estéticos o funcionales, pero no están dirigidos a tratar inflamación nasal o pólipos.

Por lo tanto, la comparación directa debe contemplar el área y condición que tratan.

Así, el XHANCE ofrece una efectividad superior en el tratamiento específico de rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales gracias a su sistema exclusivo de entrega del corticosteroide al sitio inflamado, diferenciándose de otros tratamientos no invasivos más generales que no tienen esta especificidad ni tecnología de administración avanzada.

Ensayos respaldan el XHANCE

Los estudios clínicos que respaldan el uso de XHANCE (fluticasona con sistema de administración de exhalación, EDS-FLU) para la sinusitis crónica incluyen dos ensayos aleatorios, controlados con placebo, realizados en más de 500 adultos con rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales. Estos ensayos, llamados ReOpen1 y ReOpen2, se llevaron a cabo en 120 sitios de 13 países, donde los pacientes recibieron XHANCE o placebo dos veces al día durante 24 semanas.

Los resultados mostraron que XHANCE redujo significativamente los síntomas de la sinusitis crónica, la opacificación intra sinusal y las exacerbaciones agudas de la enfermedad en comparación con placebo. Además, se observó que la medicación era eficaz incluso en pacientes que habían utilizado esteroides nasales de administración estándar antes del estudio. Los eventos adversos fueron similares a los de otros esteroides intranasales comunes.

Este tratamiento fue el primero no quirúrgico que demostró una reducción clara de síntomas y exacerbaciones en ensayos clínicos replicados para la rinosinusitis crónica, independientemente de la presencia de pólipos nasales. Esta evidencia respalda que XHANCE es apropiado como tratamiento de primera línea para la sinusitis crónica, incluyendo casos resistentes a esteroides nasales tradicionales, antes de considerar cirugía o terapia sistémica.

Recomendaciones y precauciones

Los médicos destacan que, aunque el sistema XHANCE es seguro para la mayoría, aquellos con condiciones preexistentes, como glaucoma o cataratas, deben consultar a un especialista antes de comenzar el tratamiento.

