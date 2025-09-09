Arrestan en Washington a niño de 13 años con 23 armas y planes de tiroteo escolar

La policía del condado de Pierce, en el estado de Washington, detuvo a un adolescente tras hallar en su casa un arsenal de armas de fuego —varias fabricadas con piezas impresas en 3D—, además de escritos sobre tiroteos masivos. El menor fue acusado de intento de amenaza con bomba y posesión ilegal de armas.

El viernes en la tarde, las autoridades recibieron información sobre un niño de 13 años que presuntamente expresaba ideas de tirador escolar, lanzaba amenazas de muerte y aseguraba tener acceso a armas de fuego.

La Oficina del Sheriff del condado de Pierce, en el área de Tacoma, ordenó registrar la vivienda del menor en la madrugada del sábado.

Over the Weekend 9-8-2025



SWAT Arrest of 13-year-old



2DUI/Collison Arrest



— Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) September 8, 2025

El hallazgo en la vivienda

Durante el allanamiento, los agentes encontraron 23 armas de fuego, algunas aseguradas y otras no, incluyendo armas largas de fabricación casera con piezas impresas en 3D. También localizaron cargadores con inscripciones alusivas a tiroteos escolares, ropa y escritos con escenarios de masacres.

Según los documentos judiciales, en la vivienda también se recuperaron materiales explosivos y fuegos artificiales.

El adolescente, que no está inscrito actualmente en ningún distrito escolar, tenía publicaciones en redes sociales desde junio en las que aparecía armado y mostraba su fascinación por tiroteos como los de Columbine (1999) y Uvalde (2022).

Algunas de las revistas tipo AR incautadas estaban marcadas con referencias explícitas a estos ataques.

Cargos y situación judicial

El joven enfrenta cargos por intento de amenaza con bomba/lesiones en una escuela, posesión ilegal de arma de fuego y posesión ilegal de fuegos artificiales. Debe comparecer en el tribunal este lunes.

De momento, sus padres no han sido acusados, confirmó la Oficina del Sheriff.

El Distrito Escolar Franklin Pierce, al que el adolescente asistió por última vez en 2021, emitió un comunicado asegurando que trabajan con las autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes.

“Seguimos colaborando para asegurar que este individuo no represente una amenaza para nuestras escuelas ni para la comunidad en general”, señaló un portavoz.