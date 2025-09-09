Cuatro niños heridos en tiroteo dentro de una vivienda en Memphis

Cuatro menores de edad resultaron heridos, incluidos un niño de 6 y una niña de 3 años, tras un tiroteo en una vivienda en la zona de Hickory Hill, Memphis. Dos adolescentes permanecen en estado crítico.

La noche del domingo, alrededor de las 9:54 p. m., la Policía y los Bomberos de Memphis respondieron a reportes de disparos en una vivienda del área de Hickory Hill. Al llegar, hallaron a cuatro menores con heridas de bala.

Víctimas trasladadas al hospital

Las autoridades confirmaron que dos adolescentes de 15 años, un varón y una mujer, fueron trasladados en condición crítica a un hospital local.

Una niña de 3 años y un niño de 6 años también recibieron disparos, pero se encuentran en condición leve.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sospechosos vestidos completamente de negro y con pasamontañas huyeron a pie hacia el norte después de abrir fuego. Hasta ahora no se han producido arrestos.

Mientras la policía acordonaba el área con cinta amarilla, familiares de las víctimas comenzaron a llegar al lugar visiblemente angustiados, según el audio del despacho policial.

El Departamento de Policía de Memphis mantiene la investigación activa e hizo un llamado a la comunidad: quien tenga información puede comunicarse con Crime Stoppers al 901-528-CASH.

