Demandan al condado de Los Ángeles por el mal estado de sus cárceles

El fiscal del estado de California Rob Bonta entabló una demanda contra el condado de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y los Servicios Correccionales de Salud en el Condado por presuntas condiciones inhumanas y anticonstitucionales de sus cárceles.

“A pesar de que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el sheriff Luna han llevado a cabo una serie de reformas en cuanto a las operaciones de patrullaje, se han mantenido obstinados en la cuestión de mejorar las condiciones inseguras e inconstitucionales en las cárceles del condado”, dijo el fiscal Bonta.

“Recurrimos a los tribunales porque no tenemos otra opción: no permitiremos que el Condado de Los Ángeles siga ignorando su responsabilidad con la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo su cuidado”.

Enfatizó que Los Ángeles opera el sistema penitenciario más grande de Estados Unidos, y uno de los más problemáticos.

“Cuando hablamos de heces manchadas en las paredes y de atención médica negada a quienes la necesitan, hablamos de una falta de respeto a la dignidad básica de nuestros semejantes y una violación de sus derechos constitucionales más fundamentales. Confiamos en que el tribunal estará de acuerdo”.

En el 2021, la oficina del fiscal de California lanzó una investigación para averiguar si el LASD estaba involucrado en un patrón de políticas anticonstitucionales.

La investigación, de acuerdo a la fiscalía, reveló violaciones constitucionales en las cárceles, incluyendo un aumento de las muertes en custodia, pese a una baja en el tamaño de la población; instalaciones saturadas e inhabitables con un drenaje, higiene y control de la temperatura inadecuados que contribuían a los decesos de los reclusos.

Además de fallas para proporcionar cuidado médica de salud mental y físico en las cárceles.

La oficina del fiscal Bonta explicó que presentaron la demanda para obligar a realizar reformas muy necesarias, luego de que el condado, el LASD y el Sheriff del Condado de Los Ángeles, Robert Luna, se negaron a aceptar las soluciones integrales necesarias para mejorar las condiciones en todas las cárceles del condado.

En un comunicado, el sheriff Luna respondió que su Departamento ha estado plenamente comprometido y cooperado con el Departamento de Justicia de California durante toda esta investigación.

“A pesar de los desafíos actuales, como el aumento de la población reclusa y el envejecimiento de la Cárcel Central de Hombres, nuestro personal ha mantenido su compromiso de brindar una atención constitucional y humana a quienes se encuentran bajo nuestra custodia”.

Afirmó que no esperan órdenes judiciales, sino que impulsan reformas de forma proactiva para construir un entorno de custodia más seguro y responsable.

“Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado y confío en nuestra capacidad para seguir generando cambios significativos para nuestra comunidad”.

Con la demanda, el procurador general Bonta busca una medida cautelar y declaratoria que requeriría que el Condado, el LASD, el Sheriff Luna, el CHS y su director implementen reformas generales en las cárceles del condado .

La reformas plantean: brindar atención médica, dental y mental constitucionalmente adecuada a las personas encarceladas; proteger a las personas encarceladas de un riesgo irrazonable de daño; proporcionar condiciones de confinamiento habitables, humanas y seguras; y respetar la dignidad y la salud de las personas encarceladas.

Asimismo exigen garantizar que las solicitudes de atención médica se aborden de manera rápida y completa; brindar adaptaciones razonables y acceso igualitario a programas, servicios y actividades a las personas encarceladas con discapacidades; y dar acceso a servicios multilingües, de interpretación y traducción para personas encarceladas con dominio limitado del inglés.

De acuerdo a la oficina del fiscal del estado, el Condado y el LASD han sido conscientes de las condiciones inconstitucionales y deplorables en sus cárceles durante décadas.

Sin embargo, dijeron que en lugar de abordar las causas fundamentales o dedicar recursos a resolver las violaciones de las leyes estatales y federales que ellos mismos reconocen, el Condado y el LASD han seguido resistiéndose a la supervisión y la rendición de cuentas, gastando millones de dólares en defender y resolver litigios sobre abusos en las cárceles a lo largo de los años, sin implementar los cambios necesarios en sus operaciones y políticas, y obstaculizando la labor de los organismos de supervisión independientes para garantizar cierto nivel de transparencia y rendición de cuentas.

La Oficina del Sheriff del condado estableció que su departamento ha demostrado constantemente capacidad de respuesta durante la investigación, presentando más de un millón de documentos en respuesta a 23 citaciones judiciales que abarcan cinco entidades distintas del Condado y atendiendo más de 1,000 solicitudes específicas de información sobre una amplia gama de temas.

“La denuncia presentada se basa en información obsoleta y carece de respaldo en un patrón o práctica de conducta ilícita comprobada. Además, muchas de las disposiciones ya se han completado o se están abordando mediante prácticas existentes del Departamento o Acuerdos Transaccionales Federales en curso”, dijeron.

Dijeron que el Departamento sigue centrado en una reforma significativa, no solo en relación con esta investigación CA-DOJ, sino también en sus cinco acuerdos transaccionales federales vigentes.

“El Sheriff Luna ha dejado claro que no espera mandatos externos para impulsar el cambio, sino que está mejorando proactivamente las prácticas y los procedimientos donde se necesitan reformas”.

Reacciones

El Proyecto A New Way of Life Reentry respondió a la demanda diciendo que el trato inhumano y el horrible abuso sistemático de la gente encarcelada en las cárceles del condado de Los Ángeles debe terminar, y esta demanda es un primer paso crítico hacia la justicia y responsabilidad.

“Los presos en las cárceles del condado han soportado condiciones deshumanizantes, antihigiénicos y de sobrepoblación a manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles”, dijo Michael Towler, codirector ejecutivo del A New Way of Life Reentry Project.

“Estas condiciones exacerban aún más el trauma y el daño existente en individuos que esperan sentencias o ser puestos en libertad, lo que hace la reinserción y la sanación más difícil mientras que aumenta la posibilidad de reincidencia y abuso”, señaló.

Y agregó que cada ser humano merece ser tratado con dignidad y respeto, sin importar si son presos o están libres.

La oficina de la supervisora Hilda Solís dijo que no pueden hacer comentarios sobre litigios en proceso.