En riesgo programa de becas que ayuda a latinos a graduarse de la universidad

El anuncio hecho por la Administración Trump de no defender en la corte el programa anual de becas Hispanic Serving Institution (HSI) que en el 2024 destinó $350 millones a las universidades con grandes números de estudiantes hispanos, despertó una gran preocupación.

“El financiamiento Hispanic-Serving Institution (HSI) no es solo para apoyar a los estudiantes latinos. Estas becas proporcionan oportunidades académicas y de investigación para estudiantes de primera generación, de bajos ingresos y de diversidad racial. ”, dijo Diego Bollo, presidente de la Undergraduate Student Association de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En un memorando enviado al Congreso, el Departamento de Justicia afirmó estar de acuerdo con una demanda que busca anular las becas reservadas para universidades donde al menos una cuarta parte de sus estudiantes de pregrado o licenciatura son hispanos.

De acuerdo al Departamento de Justicia, este programa ofrece una ventaja basada en la raza o grupo étnico.

El HSI es un programa que el Congreso creó en 1998 al descubrir que los estudiantes latinos que asistían a la universidad se graduaban en tasas mucho más bajas que los estudiantes blancos.

Proporciona fondos federales específicos a universidades sin fines de lucro donde al menos el 25% de la matrícula de pregrado equivalente a tiempo completo es hispana.

La demanda

El estado de Tennessee y una organización contra la Acción Afirmativa demandaron al Departamento de Educación de Estados Unidos en junio, solicitando a un juez la suspensión del programa de Instituciones que Prestan Servicios a Hispanos(HSI).

Tennessee argumentó que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes hispanos, pero ninguna cumple con el “umbral étnico arbitrario” para ser elegible para las subvenciones. Dichas instituciones pierden decenas de millones de dólares debido a requisitos discriminatorios, según la demanda.

Bollo, el presidente de la Undergraduate Student Association de la UCLA, afirmó que la financiación de HSI apoyaría la investigación, los servicios estudiantiles y la infraestructura que benefician a todo el alumnado, independientemente de su origen étnico o procedencia.

“Los ataques a los HSI no buscan proteger a otros estudiantes de la discriminación; representan una amenaza directa a la diversidad y la equidad que fortalecen la educación en todo Estados Unidos”.

Sostuvo que los estudiantes de UCLA han defendido el invaluable papel del programa HSI en el campus, por lo que llamó a la Universidad de California a defenderlo de esta clara amenaza. “Toda la financiación de HSI está sujeta a una rigurosa evaluación, lo que garantiza la rendición de cuentas y el impacto, y es esencial para abordar las necesidades de una nación en constante cambio”.

Puntualizó que se proyecta que la población latina alcance el 25% de la población estadounidense para 2050, según una investigación de UCLA, lo que hace que estas inversiones en el éxito estudiantil sean aún más cruciales.

“Hacemos un llamamiento a los senadores californianos Padilla y Schiff para que luchen por mantener esta financiación, que garantiza que nuestras universidades sigan siendo motores de oportunidades y equidad para cada estudiante”.

Padilla alza la voz

Más de 500 universidades han sido designadas como Instituciones al Servicio de la Comunidad Hispana, lo que las hace elegibles para el programa de subvenciones.

El Congreso asignó aproximadamente $350 millones para el programa en 2024. Las universidades compiten por las becas que pueden destinarse a diversos usos, desde mejoras en edificios hasta programas científicos.

En un comunicado conjunto, el senador de California Alex Padilla y el congresista de Texas, Joaquín Castro dijeron que el rechazo de la Administración Trump para defender al HSI pone en riesgo la educación no solo de las dos terceras partes de los universitarios latinos sino a millones de estudiantes de todo tipo de trayectorias que asisten a las más importantes universidades a lo largo del país.

”Una buena educación es la base del Sueño Americano y fortalece nuestra fuerza laboral. Privar a las instituciones de esta crucial fuente de financiación simplemente porque atienden a estudiantes latinos es injusto e insostenible”.

Dijeron que las más de 600 HSI de nuestro país desempeñan un papel clave en el impulso del crecimiento económico de Estados Unidos, y recortar estos recursos vitales causaría mucho más daño a largo plazo que el dinero ahorrado.

“No se equivoquen: la amenaza de la Administración Trump de suspender la financiación de los HSI representa una amenaza para programas similares que atienden a minorías en todo el país y que son esenciales para la igualdad educativa y nuestra economía”.

Afirmaron que seguirán luchando para garantizar que los HSI reciban el apoyo que necesitan para impulsar a todos los estudiantes, incluidas las comunidades latinas.

Las Instituciones que Trabajan con Hispanos (HSI) son de educación superior acreditadas, públicas o privadas sin fines de lucro, que otorgan títulos y cuyo porcentaje de estudiantes de pregrado hispanos o latinos a tiempo completo es de al menos el 25%.

Existen 615 HSIs en Estados Unidos que matriculan a 5,6 millones de estudiantes hispanos, dos tercios de todos los estudiantes de pregrado hispanos y el 37% de los beneficiarios de la Beca Pell, lo que empodera y mejora las comunidades.

California alberga 171 HSIs y 43 HSIs Emergentes.

Puñalada por la espalda

En respuesta a la Administración Trump, Marcus W. Robinson, vocero del Comité Nacional Demócrata (DNC) dijo que Donald Trump está una vez más apuñalando por la espalda a las comunidades latinas, arrebatándoles apoyo crucial a las instituciones que atienden a los hispanos y dejando atrás a millones de estudiantes latinos.

“Esto no es solo negligencia, sino un ataque deliberado contra las mismas comunidades que impulsan nuestra economía, enriquecen nuestra cultura y sostienen nuestra democracia”.

Señaló que no se detiene ahí ya que el proyecto de ley de presupuesto de Trump desmantela la atención médica para millones de latinos y recorta drásticamente los ingresos de las familias trabajadoras, todo para financiar ayudas a multimillonarios.

El ataque al Programa HSI es el último de una serie de embates legales orquestados por Edward Blum y SFFA, el mismo grupo detrás de las demandas que pusieron fin a las admisiones basadas en criterios raciales en Harvard y UNC.

Estos nuevos ataques buscan desfinanciar a las instituciones simplemente porque atienden a estudiantes latinos.

Moción en contra

La LatinoJustice PRLDEF, una organización nacional de derechos humanos y civiles y la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU) presentaron una moción en julio para intervenir en la demanda federal Tennessee and Students for Fair Admissions (SFFA) v. U.S. Department of Education en el distrito este de Tennessee que busca desmantelar el programa HSI.

El Programa HSI proporciona fondos federales específicos a universidades sin fines de lucro donde al menos el 25% de la matrícula de pregrado equivalente a tiempo completo es hispana. El ataque al Programa HSI es el último de una serie de embates legales orquestados por el activista conservador Edward Blum y la organización Students for Fair Admissions (SFFA), el mismo grupo detrás de las demandas que pusieron fin a las admisiones basadas en criterios raciales en Harvard y UNC.

Estos nuevos ataques buscan desfinanciar a las instituciones simplemente porque atienden a estudiantes latinos.

“Esta demanda es un intento directo de eliminar los programas que remedian las disparidades raciales y étnicas y despojar a las instituciones que atienden a estudiantes latinos de recursos esenciales”, declaró Francisca Fajana, Directora de Estrategia de Justicia Racial de LatinoJustice PRLDEF.

“Hemos luchado por la equidad educativa durante décadas, desde la defensa del acceso a la educación primaria y secundaria hasta el apoyo a la acción afirmativa en la educación superior. Estamos listos para hacer lo mismo aquí”.

El Programa HSI aplica un criterio neutral a las instituciones y ayuda a ampliar el acceso a la educación superior mediante apoyo federal.

Más de dos tercios de los estudiantes universitarios latinos asisten a Instituciones al Servicio de los Hispanos. Estas instituciones incluyen 615 en todo el país, que matriculan al 67.3% de todos los estudiantes universitarios hispanos.

“La demanda que busca desmantelar el programa de Instituciones al Servicio de los Hispanos socava directamente años de defensa de nuestros miembros fundadores que llevaron al gobierno federal a reconocer formalmente a las HSI en 1992”, declaró Antonio R. Flores, presidente y director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades.

“El Programa HSI es un motor vital para la excelencia educativa, la preparación para la fuerza laboral y las oportunidades para todos los estudiantes que asisten a estas comunidades de aprendizaje ejemplares. HACU se une a la defensa de las políticas y los recursos que las HSI necesitan para educar y atender a 5.6 millones de estudiantes de todos los orígenes en todo el país”.

Según los documentos presentados, la demanda afirma falsamente que el Programa HSI viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución, pero el precedente legal apoya firmemente la capacidad del gobierno de reconocer las disparidades raciales y asignar recursos en consecuencia.