Vergil Ortiz provoca a Zayas: “Su campeonato mundial no tiene peso”

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), provocó nuevamente a Xander Zayas y afirmó que su título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no tiene peso porque se lo ganó a un rival que nadie conoce.

En una entrevista con la revista The Ring, Ortiz Jr. cree que Zayas es un buen boxeador, pero no se ha probado con grandes peledores para demostrar de qué está hecho.

“Hay que tener credibilidad e integridad para decir esas cosas. Él venció a Jorge García Pérez por un título vacante, alguien que nadie conoce. Su campeonato mundial no tiene peso, no se siente como un verdadero campeón. Creo que es un buen peleador, pero está sin probarse. Todavía no ha enfrentado a un gran nombre y estoy seguro de que lo hará, pero habla como si ya lo hubiera hecho”, dijo.

Xander Zayas se convirtió en campeón de las 154 libras de la OMB. Credit: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Piensa que tiene el control ahora que haga una pelea en Puerto Rico y vea cómo le va, yo pelearé con Lubin en Texas y veremos cómo resulta. Es muy importante para mí convertirme en campeón mundial, es el sueño de todo boxeador y ya no es un deseo, es algo que tiene que pasar, estamos esperando la oportunidad”, agregó.

Vergil Ortiz Jr. reavivó la idea de una posible pelea luego de que criticara a Xander Zayas en sus redes sociales tras coronarse campeón y desmereciera el logro del puertorriqueño porque venció a un oponente de bajo nivel.

Recordemos que el conflicto entre ambos boxeadores surgió en diciembre de 2024 cuando la pelea planeada entre Ortiz Jr. y Jaron Ennis se cayó. De acuerdo con Zayas él aceptó una oferta de última hora para pelear contra el mexoamericano, pero este terminó enfrentando y venciendo a Israil Madrimov para retener su título interino de las 154 libras del CMB.

Poco después el equipo de Ortiz aclaró que, aunque estaban dispuestos a pelear contra Zayas, el puertorriqueño era el menos experimentado de los oponentes considerados para enfrentarlo.

El peleador boricua Xander Zayas conecta al mexicano Jorge García en camino a su triunfo por decisión para ganar el título mundial superwelter OMB en Nueva York. Credit: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Zayas se convirtió en campeón de la OMB a sus 22 años al superar por decisión unánime a Jorge García en las tarjetas de los jueces y, a pesar de que quiere enfrentar a Sebastián Fundora o Bakhram Murtazaliev, Ortiz Jr. surge como otra posible opción; pero ahora el mexoamericano debe vencer a Erickson Lubin el 8 de noviembre.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero reveses como profesional.

