Intensos bombardeos de Israel contra Yemen deja al menos 9 muertos

Al menos nueve personas murieron y otras 118 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes.

“Según un balance preliminar, el número de mártires asciende a nueve y el de heridos a 118. Los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas”, dijo en un comunicado difundido en su cuenta de X el portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi.

Respecto a las víctimas mortales, Al Asbahi afirmó a la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que siete personas murieron en Saná y otras dos en Al Jawf.

De acuerdo con el responsable, estos bombardeos también causaron daños a “varias viviendas” del barrio de Al Tahrir, en el centro de Saná; en un “puesto médico” ubicado en el suroeste de la ciudad; además de en un “complejo gubernamental” de la localidad de Al Hazm, la capital de la provincia de Al Jawf.

“Declaramos nuestra firme e inequívoca condena al brutal crimen cometido por la entidad enemiga sionista, que lanzó varios ataques aéreos dirigidos directamente contra instalaciones civiles, de servicio y residenciales”, denunció Al Asbahi.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, informó previamente de que los bombardeos efectuados esta tarde contra diferentes puntos de la capital del Yemen “se dirigieron exclusivamente contra civiles” y apuntaron contra las sedes de los periódicos ’26 de Septiembre’ y ‘Al Yemen’, afiliados a los insurgentes.

Estos ataques “dejaron muertos y heridos entre periodistas y otros civiles”, de acuerdo con el vocero.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber bombardeado “objetivos militares” de los rebeldes hutíes en Saná y Al Jawf como “respuesta” a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos el efectuado con un dron que impactó el fin de semana contra el aeropuerto de Ramón, en el sur de Israel.

Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy que su país seguirá atacando el Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra “campamentos militares” y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes en Saná.

