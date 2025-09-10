Apple reinventa los audífonos premium con los AirPods Pro 3

Apple ha levantado la barra una vez más con sus nuevos AirPods Pro 3, presentados en el épico marco del lanzamiento del iPhone 17. Si te apasiona la tecnología y el audio premium, prepárate para leer sobre un gadget que está decidido a redefinir la experiencia de uso para audífonos inalámbricos en 2025.

¿Qué traen de nuevo los AirPods Pro 3?

La nueva generación de AirPods Pro no es solo una evolución incremental, sino una auténtica revolución en diseño y funcionalidad. La arquitectura interna fue completamente reingenierizada: ahora cada audífono es más pequeño y ofrece un ajuste más seguro y estable, resultado de más de 10,000 escaneos de oreja y 100,000 horas de investigación de usuarios. Además, los nuevos tips con espuma incluyen cinco tamaños, desde XXS hasta Large, así que probablemente esta vez sí se ajusten perfectamente a cualquier tipo de oído.

¿Corres, haces yoga o simplemente sales a caminar bajo la lluvia? No hay problema: los AirPods Pro 3 cuentan con certificación IP57 para resistencia al sudor y al agua; están hechos para aguantar tanto tus entrenamientos como cualquier clima inesperado.

Calidad de sonido y cancelación de ruido: el nuevo estándar

Apple presume que estos auriculares ofrecen la mejor cancelación activa de ruido (ANC) del mundo en su categoría. ¿La diferencia? Un conjunto de micrófonos ultra silenciosos y un sistema computacional más avanzado, junto con una nueva arquitectura acústica multipuerto, que controla el flujo del sonido al oído y ayuda a expandir el escenario sonoro. En la práctica, la ANC de los AirPods Pro 3 elimina hasta el doble de ruido que los AirPods Pro 2 y cuatro veces más que los originales. Si lo tuyo es música, podcasts o llamadas en entornos ruidosos, notarás la mejora de inmediato.

Pero eso no es todo: la batería dura hasta 8 horas con la ANC activada, un incremento del 33% sobre la generación anterior. Y si usas el modo Transparencia, puedes esperar hasta 10 horas continuas sin recargar. El sistema de transparencia ahora personaliza cómo se oye tu propia voz y la de quienes te rodean, para que no te aísles del entorno y, si lo necesitas, te mantengas conectado en la conversación.

Funcionalidades inteligentes: corazón, fitness y traducción en vivo

Apple ha pensado en las necesidades modernas: los AirPods Pro 3 vienen con el sensor cardíaco más pequeño hasta ahora, capaz de medir tu frecuencia automáticamente durante tu rutina, gracias a un sensor PPG que pulsa infrarrojos 256 veces por segundo. Además, usando la inteligencia artificial del iPhone 17 y datos de más sensores, puedes seguir más de 50 tipos diferentes de entrenamientos, calcular calorías y obtener insights personalizados de motivación en tiempo real.

¿Y lo de la traducción? Es una bomba: los AirPods Pro 3 estrenan la función Live Translation, que utiliza audio computacional y la nueva Apple Intelligence para traducir conversaciones cara a cara en varios idiomas, comenzando con español, inglés, francés, alemán y portugués. Si ambos tienen auriculares compatibles, la experiencia es aún más fluida, y si el interlocutor no tiene AirPods, el iPhone puede mostrar la transcripción y traducción automáticamente.

Por si fuera poco, Apple sigue apostando por la salud auditiva, mejorando su sistema de test de audición y añadiendo funciones como el Conversation Boost, que ahora se activa automáticamente y ayuda a quienes usan audífonos en restaurantes o sitios concurridos, amplificando la voz y reduciendo ruido de fondo.

Sustentabilidad y detalles finales

Los nuevos AirPods Pro 3 son parte del plan Apple 2030: contienen hasta 40% de material reciclado y el empaque es 100% fibra. El precio arranca en $249 dólares y puedes preordenar ya, con entregas a partir del 19 de septiembre. Además, si eres nuevo usuario, puedes aprovechar tres meses gratis de Apple Music y Fitness+, y tendrás distintas opciones de AppleCare+ para proteger tu inversión.

Los AirPods Pro 3 reinventan la experiencia personal de audio en todos los frentes: calidad de sonido, adaptación física, duración de batería, integración con salud y fitness, funciones de traducción en tiempo real y enfoque ecológico. Si los AirPods ya eran los reyes del mercado, esta nueva generación no solo consolida su trono, sino que lo lleva mucho más allá. ¿Listo para el salto del audio inteligente y la traducción directa al oído? Apple ya lo hizo realidad.

