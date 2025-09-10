CBP detiene a conductor buscado por una infracción de tránsito y descubren cargamento de cocaína

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron un cargamento de presunta cocaína con un valor estimado de $890,700 dólares que estaba oculto dentro de una camioneta Dodge Durango que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

El decomiso ocurrió en el Puente Internacional Hidalgo, que conecta Reynosa, Tamaulipas, con las ciudades texanas de Hidalgo y McAllen. El hecho fue dado a conocer por la CBP tras concluir el análisis de los paquetes asegurados.

De una infracción de tránsito a un caso federal

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo fue detenido luego de que un oficial fronterizo identificó que el conductor coincidía con la descripción de una persona con orden de arresto vigente por una infracción de tránsito. Tras confirmar la alerta, el conductor fue canalizado a una inspección secundaria.

“Durante la revisión, descubrimos algo mucho más grave que una falta menor”, declaró Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas. Fue entonces cuando un equipo de inspección, con apoyo de unidades caninas y escáneres de rayos X, detectó 26 paquetes escondidos dentro del vehículo.

Las pruebas posteriores confirmaron que se trataba de 30.26 kilogramos de cocaína, empacados en ladrillos de color blanco. Las autoridades no revelaron los detalles específicos del método de ocultamiento por motivos de seguridad.

“El decomiso más reciente ilustra claramente cómo nuestros oficiales de primera línea continúan trabajando incansablemente para mantener las drogas peligrosas fuera de las calles estadounidenses”, agregó Rodríguez.

Cruces bajo vigilancia constante

Este operativo se suma a otro caso reciente ocurrido el pasado 9 de agosto, cuando una SUV Buick fue interceptada en el mismo cruce fronterizo.

En esa ocasión, los oficiales hallaron 48.45 libras de cocaína, equivalentes a 20 paquetes, con un valor estimado en $647,000 dólares.

CBP ha reforzado los controles en los puertos de entrada de Texas ante el incremento de intentos de narcotráfico utilizando técnicas de ocultamiento cada vez más sofisticadas.

